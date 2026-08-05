Голосового помощника Google Assistant 4 сентября отключат на Android-устройствах

Компания Google объявила дату начала отключения голосового помощника Google Assistant на Android-устройствах. В электронных письмах пользователям сообщается, что с 4 сентября 2026 года начнется поэтапный перевод устройств на ИИ-ассистента Gemini. Этот процесс займет несколько недель.

Первыми изменения затронут смартфоны на Android, smart-часы с Wear OS, наушники, а также автомобили с Android Auto. При этом автомобили со встроенными сервисами Google, smart-колонки, дисплеи с Google Home и телевизоры с Google TV пока что продолжат работать без изменений.

После того как изменение коснется смартфона, вернуться к старому Google Assistant уже не получится — стандартные команды (например, фраза «Окей, Google» или долгое нажатие кнопки питания) будут запускать исключительно Gemini. Владельцы устройств, которые не соответствуют требованиям Gemini, а также жители регионов, где сервис пока недоступен, смогут временно продолжить пользоваться Google Assistant.

Изначально Google планировала завершить отказ от Google Assistant еще в начале 2026 года, но сроки были перенесены. За это время Gemini получил ряд улучшений.