Android-də dipfeyk zəngləri aşkar edən funksiya istifadəyə veriləcək

Süni intellekt texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə birlikdə yeni təhlükələr də meydana çıxır. Son dövrlərdə fırıldaqçılar qurbanları aldatmaq üçün onların yaxınlarının, dostlarının və ya tanışlarının səsini süni şəkildə təqlid edərək telefon zəngləri həyata keçirirlər. Google bu problemin qarşısını almaq üçün Android əməliyyat sisteminə yeni təhlükəsizlik funksiyası əlavə etməyə hazırlaşır.
Fake Call Detection adlı yeni alət artıq iyun ayından etibarən Android 12 və daha yeni versiyalarla işləyən smartfonlarda əlçatan olacaq. Yeniləmə quraşdırıldıqdan sonra funksiya avtomatik aktivləşəcək və istifadəçinin kontakt siyahısındakı şəxslərin adından edilən şübhəli zəngləri yoxlayacaq.
Maraqlıdır ki, sistem səsin süni intellekt tərəfindən yaradılıb-yaradılmadığını analiz etmir. Bunun əvəzinə, zəngin həqiqətən həmin şəxsdən gəlib-gəlmədiyini müəyyən etmək üçün əlaqənin şifrələnmə mexanizmini yoxlayır. Əgər sistem müəyyən etsə ki, zəng edən şəxsin smartfonu əslində həmin anda zəng rejimində deyil, cihaz dərhal istifadəçini xəbərdar edəcək.
Belə hallarda smartfon xəbərdarlıq siqnalı səsləndirəcək, vibrasiya edəcək və ekranda mümkün dələduzluq cəhdi barədə bildiriş göstərəcək. Bu, istifadəçilərin emosional təzyiq altında yanlış qərar verməsinin qarşısını almağa kömək edə bilər.
Yeni təhlükəsizlik mexanizmi açıq Rich Communication Services (RCS) standartı əsasında işləyir. Funksiya yalnız Google-un rəsmi Telefon, Kontaktlar və Mesajlar tətbiqlərindən istifadə edən Android cihazlarında fəaliyyət göstərəcək.
Ekspertlərin fikrincə, dipfeyk texnologiyalarının sürətlə yayılması fonunda belə həllər yaxın illərdə mobil təhlükəsizliyin vacib hissəsinə çevriləcək.