«Лаборатория Касперского»: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов связи в сезон отпусков

В пик туристического сезона заметно возрастает спрос на услуги мобильной связи и интернета среди путешественников. Вместе с этим увеличивается и риск столкнуться с мошенниками: по данным экспертов «Лаборатории Касперского», в разных странах мира распространены схемы обмана покупателей SIM-карт и услуг мобильной связи. Злоумышленники маскируются под крупных региональных и международных операторов, создавая поддельные сайты, практически неотличимые от официальных ресурсов. Их цель — выманить у пользователей личные и финансовые данные, чтобы затем похитить деньги или использовать полученную информацию в других атаках, например для мошенничества или взлома аккаунтов.

Примеры фальшивых сайтов

В одном из обнаруженных случаев злоумышленники использовали название британской телекоммуникационной компании Vodafone, работающей в странах Европы, Азии, Африки и Океании. На поддельных ресурсах пользователям предлагалось ввести номер телефона и данные для входа в личный кабинет. Один из таких сайтов практически полностью копировал оригинальную страницу авторизации Vodafone, из-за чего распознать подделку было крайне сложно. Ввод учётных или платёжных данных на подобных ресурсах может привести к потере денег, компрометации аккаунтов, а также к увеличению количества спам- и мошеннических звонков.

Эксперты также обнаружили фишинговые страницы, маскирующиеся под сайты международной телекоммуникационной компании Ooredoo, работающей в странах Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также азиатского оператора The Singtel Group. На таких ресурсах пользователям предлагалось пополнить счёт мобильного интернета, однако на самом деле злоумышленники похищали личные данные и реквизиты банковских карт.

«Мошенники активно используют ИИ для создания поддельных страниц. Они эксплуатируют наиболее популярные у пользователей сферы интересов. Мы регулярно сталкиваемся со схемами обмана, приуроченными к спортивным мероприятиям, музыкальным концертам, сезонным распродажам и праздникам. В разгар туристического сезона телеком-отрасль не стала исключением. Чтобы защитить свои данные и деньги, проявляйте бдительность при покупке мобильных тарифов или интернет-планов в интернете. Один из способов избежать поддельных сайтов операторов связи — использовать eSIM и приобретать этот продукт через официальное приложение: это избавляет от необходимости вводить личные данные на сомнительных веб-страницах. Если вы сомневаетесь в подлинности сайта, найдите название бренда напрямую через поисковую систему и воспользуйтесь защитным решением, которое блокирует фишинговые ссылки», — советует Татьяна Куликова, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Жители Азербайджана активно пользуются мобильным интернетом во время поездок за границу. Желание заранее выбрать выгодный тариф или eSIM вполне естественно, однако именно этим нередко пользуются мошенники. Чтобы не стать их жертвой, важно приобретать eSIM только через официальные приложения и сайты операторов или проверенных поставщиков, а также внимательно проверять адрес веб-ресурса перед вводом личных или платёжных данных», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Вопрос с мобильной связью при поездке в другую страну нередко вызывает беспокойство: использование роуминга может быть дорогим, а покупка местной SIM-карты — сопряжена с определёнными рисками. В частности, в таких ситуациях злоумышленники могут создавать поддельные сайты, выдавая их за страницы известных операторов связи, чтобы похитить личные данные или деньги пользователей. Поэтому мы рекомендуем заранее — ещё до вылета — выбрать, приобрести и активировать eSIM. Это позволит по прибытии сразу начать пользоваться мобильным интернетом, избежать лишних расходов на роуминг и снизит вероятность столкнуться с мошенниками», — говорит Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности:

тщательно проверяйте сайты, прежде чем вводить на них какие-либо данные. Обращайте внимание на опечатки, лишние символы и отличающийся домен;

не доверяйте ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте. Прежде чем открывать вложение, дважды проверьте отправителя;

для получения доступа к интернету за рубежом используйте eSIM. Цифровые SIM-карты лучше активировать через официальные приложения — это избавляет от необходимости приобретать физические носители;

используйте надёжные защитные решения, которые будут блокировать фишинг и вредоносные сайты.