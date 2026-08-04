Защита дома и на работе: решения «Лаборатории Касперского» получили в 2026 году четыре годовые награды по итогам тестов SE Labs

«Лаборатория Касперского» в 2026 году восьмой раз подряд показала высокие результаты по итогам ежеквартальных тестов SE Labs. Решения Kaspersky Premium для частных пользователей, Kaspersky Small Office Security для малого бизнеса и Kaspersky Security для бизнеса для крупных компаний завоевали награды в четырёх категориях:

Kaspersky Premium : лучшая защита пользовательских устройств и данных от вредоносного ПО (Home Anti-Malware WINNER 2026) и вклад в развитие защиты частных пользователей (Consumer Security Development WINNER 2026);

: лучшая защита пользовательских устройств и данных от вредоносного ПО (Home Anti-Malware WINNER 2026) и вклад в развитие защиты частных пользователей (Consumer Security Development WINNER 2026); Kaspersky Small Office Security : лучшая защита конечных устройств на Windows длямалых компаний (Small Business Endpoint for Windows WINNER 2026);

: лучшая защита конечных устройств на Windows длямалых компаний (Small Business Endpoint for Windows WINNER 2026); Kaspersky Security для бизнеса: лучшая защита конечных устройств на Windows длякрупного бизнеса (Enterprise Endpoint for Windows WINNER 2026).

SE Labs Awards — ежегодная премия, которой отмечают защитные решения, показавшие наибольшую эффективность в защите пользователей и бизнеса. Победителей определяют по совокупности результатов тестирования решений на протяжении года, частных оценок и отзывов корпоративных клиентов SE Labs. Церемония награждения состоялась в Лондоне 11 июня 2026 года в рамках ежегодной конференции SE Labs. На мероприятии собрались ключевые игроки ИБ-рынка для обсуждения текущих вызовов для отрасли кибербезопасности и методологии тестирования защитных решений.

«Полученные награды подтверждают стремление „Лаборатории Касперского” обеспечивать высококлассную защиту как корпоративным, так и частным пользователям. Как международная компания и один из ведущих ИБ-вендоров, мы считаем важным тот факт, что наше стремление создавать безопасную цифровую среду для всех пользователей подтверждено престижными наградами от независимой тестовой лаборатории SE Labs», — комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз в «Лаборатории Касперского».

Решения «Лаборатории Касперского» регулярно показывают максимальные результаты по параметру «Общая эффективность защиты» (Total Accuracy Rating):

Kaspersky Premium (с четвёртого квартала 2024 года) и Kaspersky Plus (до четвёртого квартала 2024 года): первое место по Total Accuracy Rating в первом квартале 2026 года, по результатам трёх тестов в 2025 году, четырёх тестов в 2024 году и четырёх тестов в 2023 году, а также трёх тестов в 2022 году.

(с четвёртого квартала 2024 года) и Kaspersky Plus (до четвёртого квартала 2024 года): первое место по Total Accuracy Rating в первом квартале 2026 года, по результатам трёх тестов в 2025 году, четырёх тестов в 2024 году и четырёх тестов в 2023 году, а также трёх тестов в 2022 году. Kaspersky Small Office Security : первое место по Total Accuracy Rating в первом квартале 2026 года, трёх тестов в 2025 году, четырёх тестов в 2024 году, трёх тестов в 2023 году и трёх тестов в 2022 году.

: первое место по Total Accuracy Rating в первом квартале 2026 года, трёх тестов в 2025 году, четырёх тестов в 2024 году, трёх тестов в 2023 году и трёх тестов в 2022 году. Kaspersky Security для бизнеса: первое место по Total Accuracy Rating в первом квартале 2026 года, по результатам трёх тестов в 2025 году, четырёх тестов в 2024 году, трёх тестов в 2023 году и трёх тестов в 2022 году.

«В рамках ежегодной премии SE Labs Awards мы отмечаем ИБ-вендоров, которые вносят реальный вклад в обеспечение безопасности систем, — комментирует Саймон Эдвардс (Simon Edwards), основатель и генеральный директор SE Labs. — Получение наград говорит о высоких достижениях: они не только отражают высокие показатели продуктов по итогам наших тестирований, но и приверженность делу команд, которые работают над защитными технологиями. Поздравляем „Лабораторию Касперского”!».

С 2013 по 2025 годы «Лаборатория Касперского» приняла участие более чем в 1100 независимых тестах, 861 раз заняла первое место и 965 раз вошла в тройку лидеров, и этот показатель выше, чем у конкурентов.

Узнать больше о наградах продуктов «Лаборатории Касперского» от SE Labs и других организаций можно на отдельной странице.