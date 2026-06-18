Android 17 istifadəyə verildi: Gemini AI, yeni funksiyalar və gücləndirilmiş təhlükəsizlik

Google Android əməliyyat sisteminin stabil Android 17 versiyasının yayımına başlayıb. Onun əsas yenilikləri arasında istənilən tətbiq üçün üzən pəncərələrin dəstəyi, Android cihazları arasında tapşırıqların fasiləsiz ötürülməsi, Gemini süni intellektinin yeni imkanları, təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik vasitələri və yenilənmiş interfeys yer alır. Android 17 ilə birlikdə şirkət iyun ayı üçün nəzərdə tutulmuş Pixel Feature Drop paketini də təqdim edib.
Yeni versiyada planşetlər və qatlanan cihazlar üçün Bubble Bar paneli əlavə olunub. İstifadəçilər artıq ekran görüntüsünü ön kamera ilə eyni vaxtda yaza, qatlanan smartfonlarda virtual oyun pultundan istifadə edə və tətbiqlərin işini smartfondan planşetə və ya əksinə davam etdirə biləcəklər. Bundan başqa, tətbiqlərə dəqiq geolokasiya və kontaktlara müvəqqəti giriş vermək imkanı yaradılıb.
Google təhlükəsizlik və məxfilik sahəsində də bir sıra yeniliklər edib. Artıq itirilmiş cihazı Find Hub vasitəsilə uzaqdan bloklamaq, kamera, mikrofon və geolokasiyanın istifadəsini daha rahat izləmək mümkün olacaq. İcazə pəncərələri yenilənib, hesablar və ehtiyat nüsxələr üçün ayrıca bölmə yaradılıb.
İnterfeys də müəyyən dəyişikliklər alıb. Parametrlər menyusu daha yığcam olub, yenilənmiş ikonlar, animasiyalar və bulanıqlıq effektləri əlavə edilib. Həmçinin tətbiq ikonlarının altındakı yazıları gizlətmək, seçilmiş proqramlar üçün məcburi qaranlıq mövzunu aktivləşdirmək və Wi-Fi ilə mobil şəbəkələri ayrı-ayrılıqda idarə etmək mümkündür.
Android 17 artıq Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 və Pixel 10 seriyaları, həmçinin Pixel Fold, Pixel Tablet və digər uyğun Pixel cihazları üçün əlçatandır. Digər istehsalçıların smartfonları isə yenilənməni mərhələli şəkildə alacaqlar.