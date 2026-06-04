Acer представил новые модели планшетов серии Icona Duo с OLED-экранами

Компания Acer на выставке Computex 2026 представила три новые модели планшетов серии Icona Duo: S14, S12 и D12. Одно из ключевых нововведений — это переход на экраны с соотношением сторон 3:2 для более комфортного просмотра контента и выполнения рабочих задач.

Iconia Duo S14, планшет премиум-класса, получил 14,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 400 нит и охватом 100% цветовой гаммы Display P3. В основе модели лежит процессор MediaTek Dimensity 8300, который работает в связке с 8 Gb оперативной памятью и накопителем емкостью до 256 Gb.

В оснащение планшета также вошли двойная основная камера с датчиками на 13 Мп и 8 Мп, фронтальная на 8 Мп, порт USB-C (DisplayPort), четыре динамика и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Есть поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Iconia Duo S12 — это более компактный и легкий планшет премиум-класса, он оснащен 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 600 нит и охватом 100% цветовой гаммы Display P3. Дисплей имеет антибликовое покрытие. Основой планшета стала мобильная платформа MediaTek Dimensity 7400. Объемы памяти, как у модели Duo S14. Список характеристик модели дополняют основная камера на 13 Мп, фронтальная на 8 Мп, порт USB-C, двойные стереодинамики, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Iconia Duo D12, более доступная модель, оборудована 12,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1600 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Планшет построен на процессоре начального уровня MediaTek Helio G99 и имеет 8/128 Gb памяти. Есть основная камера на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп, порт USB-C, слот для карт microSD, а также поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Компания не сообщает емкость аккумуляторов устройств. Новые модели Acer Iconia Duo поступят в продажу в третьем квартале 2026 года, цены пока не объявлены.