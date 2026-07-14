Представлен Huawei MatePad Air (2026): мощный флагманский планшет в тонком корпусе

Компания Huawei представила на глобальном рынке новый планшетный компьютер MatePad Air (2026). Устройство предлагает ряд значительных улучшений по сравнению с моделью прошлого года. Планшет выполнен в тонком и легком корпусе, его габариты составляют 183 × 270 × 5,3 мм при весе 509 гр.

Huawei MatePad Air (2026) оснащен 12-дюймовым OLED-дисплеем PaperMatte с разрешением 2800×1840 пикселей, частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью 1200 нит и контрастностью 2 000 000:1. Технология PaperMatte обеспечивает сбалансированную яркость и естественную цветопередачу — глаза не устают ни при длительном использовании планшета, ни при работе под прямыми солнечными лучами. Также будет предложена версия со стандартной матрицей. Экран поддерживает отображение 1,07 млрд. цветов и имеет сертификации TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 и SGS Low Visual Fatigue A+ 3.0. Заявлен полный охват цветового пространства P3. Производитель обещает высокую четкость изображения и точную цветопередачу в любом сценарии использования. Отношение площади дисплея к площади лицевой панели составляет 92%.

Новый стилус M-Pencil Pro позволяет листать страницы простыми жестами и поддерживает режим Air Mouse, полезный при проведении презентаций. Реализована функция голосовой транскрибации с возможностью автоматического создания краткого конспекта.

Модель процессора не сообщается, но известны конфигурации памяти: 8/12 Gb оперативной и 256 Gb встроенной. Система охлаждения изготовлена с использованием графита и включает испарительную камеру. Компания отмечает, что планшет сочетает высокую производительность с инструментами на базе искусственного интеллекта, которые помогают создавать контент, обрабатывать информацию и выполнять повседневные задачи.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, фронтальной — 13 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 10 000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 66 Вт. По данным производителя, планшет способен обеспечить до 10 часов воспроизведения HDR-видео или до 16 часов просмотра локальных видеозаписей без подзарядки. Акустическая система включает шесть динамиков и два микрофона. Есть поддержка Wi-Fi 7. Работает планшет под управлением операционной системы HarmonyOS 4.3.

Цены на Huawei MatePad Air (2026) в Европе:

Стандартный дисплей, 8/256 Gb, клавиатура в комплекте — €849;

Дисплей PaperMatte, 8/256 Gb, клавиатура в комплекте — €899;

Дисплей PaperMatte, 8/256 Gb, стилус M-Pencil Pro в комплекте — €899;

Дисплей PaperMatte, 12/256 Gb, клавиатура в комплекте — €999.

Устройство будет предложено в трех пастельных цветах: Sakura Pink (розовый), Airy Blue (голубой) и White (белый).