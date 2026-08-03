Представлен планшет Moto Pad 70 Groove со встроенной аудиосистемой JBL на 48 Вт

Компания Motorola представила в Индии планшет Moto Pad 70 Groove, ориентированный на пользователей, предпочитающих мультимедийные развлечения. В заднюю панель устройства встроена аудиосистема JBL из 9 динамиков (4 твитера, 3 вуфера, 2 пассивных излучателя) суммарной мощностью 48 Вт. Заявлены поддержка Dolby Atmos и сертификация Hi-Res Audio, а режим Bluetooth Speaker позволяет использовать планшет в качестве полноценной беспроводной колонки. Встроенная AI-функция Live Transcript обеспечивает перевод речи в реальном времени с поддержкой более 40 языков.

Moto Pad 70 Groove оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 800 нит, охватом 98% цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision и HDR10. За производительность планшета отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 в связке с 8 Gb оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 емкостью 256 Gb. Поддерживаются карты microSD до 2 Tb.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 10 200 мАч. По заявлению Motorola, этого хватает до 15 часов просмотра YouTube. В комплект входит зарядное устройство мощностью 68 Вт, но сам планшет поддерживает зарядку до 45 Вт.

Также в оснащение Moto Pad 70 Groove входит 13 Мп основная камера, 8 Мп фронтальная, поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, порт USB-C, два микрофона и влагозащита по стандарту IP52. Имеется кольцевая подставка Kickstand 2.0 с механизмом вращения на 360 градусов, которая позволяет использовать устройство в нескольких положениях. Корпус планшета выполнен из металла. Габариты и вес: 278,8×181,1×6,8 мм, 775 гр. Планшет работает на Android 16, Motorola обещает обновления до Android 18 и четыре года выпуска патчей безопасности.

Цена Moto Pad 70 Groove в Индии составляет $410, продажи стартуют 7 августа. Ожидается, что скоро планшет выйдет на мировой рынок.