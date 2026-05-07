Huawei Nova 15 Max – яркий экран и аккумулятор на 8500 мАч

Компания Huawei представила на глобальном рынке смартфон Nova 15 Max, который представляет собой ребрендинг модели Enjoy 90 Pro Max, представленной в Китае в конце марта.

Смартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max был доступен только на китайском рынке и сразу стал хитом продаж. Учитывая успешные продажи, компания не стала вообще менять начинку Nova 15 Max: он абсолютно идентичен Enjoy 90 Pro Max.

Цветовая палитра Huawei Nova 15 Max включает три расцветки: золотую, голубую и черную, тогда как белая осталась эксклюзивом Китая. Известна цена с накопителем на 256 Gb — 449 евро.

Также были представлены глобальные версии smart-часов Watch Fit 5, Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition, спецверсии Watch Ultimate Design Spring Edition и детские Watch Kids X1.

Huawei Watch Fit 5 (199 евро), Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition и Watch Ultimate Design Spring Edition (3799 евро) по характеристикам полностью идентичны китайским версиям. Спецверсия Watch Ultimate Design Spring Edition была создана в сотрудничестве с известным дизайнером Франческой Амфитеатроф. Устройство отличает 99 натуральных бриллиантов и сапфировое стекло с алмазной обработкой. В Китае часы вышли под названием Watch Ultimate Star Diamond Edition.

Детская модель Huawei Watch Kids X1 комплектуется фронтальной с углом обзора 110° и основной камерами высокого разрешения, а также 1,82-дюймовым AMOLED-экраном. Отличительными особенностями устройства являются съемный поворотный корпус и поддержка функции дополненной реальности.