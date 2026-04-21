Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro поддерживают комплексный контроль состояния организма

Компания Huawei представила серию smart-часов Watch Fit 5, включающую две модели: базовую и Pro-версию. По сравнению с предшественниками устройства получили некоторые изменения в дизайне, а также ряд функциональных изменений. Обе модели имеют тонкие экранные рамки шириной всего 1,82мм.

Huawei Watch Fit 5 оборудованы 1,82-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 2500 нит, а Watch Fit 5 Pro получили 1,92-дюймовый LTPO-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит и сапфировым стеклом 2.5D. Корпус обеих моделей выполнен из алюминия, но Pro-версия дополнительно получила титановый безель. Часы оснащены системой TruSense Health System, обеспечивающей комплексный контроль состояния организма с отслеживанием 60 показателей.

Набор датчиков Watch Fit 5 Pro включает акселерометр, барометр и датчик глубины (позволяет использовать часы при фридайвинге на глубинах до 40 метров), есть защита по стандартам IP6X и 5ATM. Часы получили оптический сенсор ЧСС, могут измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и определять эластичность сосудов. Есть поддержка Bluetooth 6.0, NFC, двухчастотного GPS, а также микрофон и динамик. Поддерживается более 100 спортивных режимов и система оповещений для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Часы сами распознают езду на велосипеде, показывая частоту вращения педалей, а для учета женского здоровья добавили сенсор температуры тела.

Watch Fit 5 Pro получили улучшенный мониторинг бега по пересеченной местности: часы записывают изменения высоты, прогнозируют приближение к финишной прямой, а также поддерживают сегментированную навигацию. Часы также могут отслеживать статистику игры в гольф: есть карты более 17 000 полей по всему миру.

Базовая модель Watch Fit 5 не имеет защиты от погружения, а также лишена сенсора ЭКГ, датчика глубины и функций учета занятий на открытом воздухе.

Обе модели обеспечивают до 7 дней автономной работы при обычном использовании и до 10 дней при умеренном использовании. Модель Watch Fit 5 Pro также поддерживает сверхбыструю беспроводную зарядку, обеспечивающую восполнение заряда батареи за 60 минут. Габариты и вес базовой модели: 42,9 х 38,2 х 9,5 мм, 27 гр. (без ремешка), Pro-версии: 44,5 х 40,8 х 9,5 мм, 30,4 гр. (без ремешка). Ремешки часов изготовлены из нейлона и фторэластомера.

Huawei Watch Fit 5 выйдут в пяти расцветках: серебристой, фиолетовой, зеленой, белой и черной, по цене от $161, продажи в Китае стартуют 29 апреля. Huawei Watch Fit 5 Pro предложат в трех вариантах: черном, белом и оранжевом — от $308, продажи модели стартуют 15 мая. О глобальном релизе пока ничего не сообщается.