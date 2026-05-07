Google представил фитнес-браслет без экрана Fitbit Air за $99

Компания Google представила фитнес-браслет без экрана под брендом Fitbit, который, как ожидается, составит конкуренцию продуктам Whoop и Oura. Fitbit Air выполнен в пластиковом корпусе в форме капсулы, которая вставляется в ремешок, отличается компактным дизайном и доступной ценой. Вес составляет всего 12 гр. вместе с ремешком. Google делает упор на круглосуточном ношении устройства с возможностью постоянного мониторинга состояния владельца.

Так как экрана нет, то все данные пользователь просматривает исключительно в приложении Google Health. Оно доступно для пользователей Android и iOS. Фитнес-браслет оснащен набором датчиков для измерения пульса в режиме 24/7, контроля ритма сердца (с уведомлениями о мерцательной аритмии), отслеживания SpO2, частоты сердечных сокращений в покое, измерение температуры кожи и стадий сна. Для открытия других возможностей потребуется платная подписка на Google Health Premium.

Устройство автоматически отслеживает активность пользователя, возможен также запуск тренировок со смартфона с последующей отправкой данных в приложение Google Health. Фитнес-браслет способен работать до недели без подзарядки, быстрая зарядка обеспечивает день автономности всего за 5 минут. Сама зарядка реализована через небольшую док-станцию с магнитным креплением, которая подключается к адаптеру через USB Type-C.

Fitbit Air поддерживает беспроводной протокол Bluetooth 5.0. Заявлена водонепроницаемость гаджета до глубины 50 м. Есть светодиодный индикатор зарядки и вибромотор для уведомлений. Фитнес-трекер можно использовать одновременно с Pixel Watch с автоматическим переключением между устройствами.

Продажи Google Fitbit Air стартуют 26 мая по цене $99. Вариантов ремешков несколько, включая тканевые и силиконовые. Стоимость ремешков от $34,99 до $49,99. В комплекте идет трехмесячная подписка на Google Health Premium.