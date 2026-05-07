Huawei представила флагманский планшетный компьютер MatePad Pro Max

Компания Huawei провела в Бангкоке (Таиланд) большую презентацию, на которой представила для глобального рынка множество устройств: флагманский планшетный компьютер MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max, а также smart-часы Watch Fit 5, Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition, спецверсию Watch Ultimate Design Spring Edition и детские Watch Kids X1.

В этой новости мы расскажем о планшете Huawei MatePad Pro Max. Это совершенно новое устройство (китайской версии нет), он предлагает возможности на уровне ПК. Модель поддерживает подключаемую клавиатуру и работу со стилусом. Возможности WPS Office позволяют работать с документами и редактировать таблицы так же, как на десктопе. Функция Live-Multitask позволяет выводить на экран до трех отдельных окон в режиме многозадачности.

Планшет очень тонкий и легкий — при толщине 4,7 мм его вес составляет 499 гр. в стандартном исполнении или 509 гр. в варианте с дисплеем PaperMatte. По словам компании, MatePad Pro Max — самый тонкий и легкий флагманский планшет на рынке.

Устройство оснащено большим OLED-экраном с диагональю 13,2 дюйма, разрешением 3К, кадровой частотой 144 Hz и пиковой яркостью 1600 нит. Сертификация TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 подтверждает безопасность для зрения пользователя.

Модель процессора производитель не называет. Планшет также получил порт USB 3.1 Type-C, основную камеру на 50 Мп (f/1.8, автофокус, запись видео 2160p), фронтальную на 12 Мп (f/2.4), аккумулятор емкостью 9760 / 10 400 мАч, 66 Вт, реверсивная зарядка на 40 Вт (Европа / прочие регионы) и аудиосистему из 6 динамиков и модуля усиления басов. Есть поддержка модулей Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и GPS. Доступные цвета корпуса — серый и черный. Планшет работает на HarmonyOS 4.3, которая поддерживает установку Android-приложений.

Цены на Huawei MatePad Pro Max: