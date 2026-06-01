Представлен флагманский смартфон Huawei Nova 16 Ultra

Сегодня состоялась презентация серии смартфонов Huawei Nova 16, в которую вошли четыре модели – Nova 16z, 16, 16 Pro и 16 Ultra. С Nova 16 и 16 Pro можно ознакомиться в отдельной новости, а в этой мы расскажем о топовой модели Nova 16 Ultra.

По своим характеристикам аппарат во многом схож с Pro-версией. Отличия состоят в наборе камер — светосила перископа улучшена с f/2,6 до f/2,2, а фронтальной – с f/2,4 до f/2,2. Есть изменения в поддержке зарядок и защиты корпуса. Палитру расцветок уменьшили до трех вариантов — градиентное оформление не предусмотрено.

Huawei Nova 16 Ultra оснащен 10-битным 6,84-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2856 х 1320 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz, пиковой яркостью до 6000 нит и защитным стеклом Kunlun Glass.

За производительность отвечает процессор Kirin 9010S. Смартфон получил систему охлаждения Ice Bridge, благодаря которой теплоотведение выросло на 25% по сравнению с Nova 15 Pro. В основную камеру входят главный датчик на 200 Мп (RYYB, f/1.8, ЭФР 23 мм, автофокус, OIS+AIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (f/2.2, автофокус для макро), перископический объектив на 50 Мп (RYYB, f/2.2, ЭФР 88 мм, оптический зум 3.7x, автофокус, OIS) и цветовой сенсор Red Maple на 1,5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.2), также на передней панели расположен еще один сенсор Red Maple на 1,5 Мп. Обе камеры могут снимать видео в формате 4K.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную беспроводную на 7,5 Вт. Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 BLE, GPS, NFC, есть ИК-пульт, два слота nano-SIM, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики с пространственным звучанием Huawei Histen и защита IP68/69. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Заявлена поддержка двусторонней спутниковой связи через систему BeiDou. Аппарат работает под управлением HarmonyOS 6.1, поддерживаются ИИ-функции, включая обработку изображений и голосового помощника. Габариты и вес: 163 x 78 x 7,1 мм, 220 гр.

Цены на Huawei Nova 16 Ultra: 12/256 Gb — $694, 12/512 Gb — $768, 12 Gb/1 Tb — $857.