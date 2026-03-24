Huawei представила серию доступных смартфонов Enjoy 90

Компания Huawei представила в Китае линейку доступных смартфонов Enjoy 90, в которую входят три модели: базовая Enjoy 90, Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 Pro Max. Все смартфоны получили процессоры семейства Kirin 8 и аккумуляторы большой емкости. Работают аппараты на HarmonyOS 6.0. По данным Huawei, разработанная компанией технология Ark Engine повысила общую производительность устройств на 38%.

Базовая модель Huawei Enjoy 90 оборудована 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1604 х 720 пикселей), частотой обновления 120 Hz и яркостью до 850 нит. Смартфон построен на базе фирменного 6-ядерного процессора Kirin 8000A и поставляется в конфигурации с 128 или 256 Gb оперативной памяти. Объем оперативной памяти не называется. На тыльной стороне расположен квадратный блок камер, включающий сенсор на 50 Мп (1/1.56″, f/1.8), фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.0). Обе камеры могут снимать видео в формате 4К. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6 620 мАч, поддерживается проводная быстрая зарядка на 40 Вт. По данным производителя обеспечивается до 24 часов потокового видео. Смартфон выпускается в черном, синем и белом цветах корпуса.

Модель Huawei Enjoy 90 Plus отличается от базовой процессором, используется 8-ядерный Kirin 8000, а также слегка измененным оформлением блока камер. Цветовая палитра такая же, как у базовой модели. Габариты и вес обеих моделей: 166,05 х 76,58 х 8,32 мм, 212 гр.

Флагманом серии стал Huawei Enjoy 90 Pro Max. Смартфон получил крупный 6,84-дюймовый OLED-экран с разрешением 2752×1272 пикселя, частотой обновления до 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и частотой ШИМ-регулировки 2160 Hz. Пиковая яркость дисплея достигает впечатляющих 4000 нит. Смартфон построен на базе Kirin 8000, емкость встроенного накопителя может составлять 128, 256 или 512 Gb. Объем оперативной памяти также не сообщается. На задней панели устройства расположена основная камера на 50 Мп (1/1.56″, f/1.9, RYYB-сенсор) Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.0). Обе камеры поддерживают запись видео 4K.

Главной особенностью Enjoy 90 Pro Max стал кремний-углеродный аккумулятор на 8500 мАч, который обеспечивает до 28 часов просмотра потокового видео. Также поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью 40 Вт. По заявлению компании, это самая емкая батарея в истории смартфонов Huawei. Система повышения энергоэффективности поддерживает длительную и стабильную работу аккумулятора. Габариты и вес: 163,3 х 78 х 7,98 мм, 232 гр. Смартфон имеет пятизвездочную сертификацию CQC и SGS по устойчивости к падениям и ударам. Huawei Enjoy 90 Pro Max доступен в синем, золотистом, белом и черном цветах корпуса.

В оснащение всех моделей также входят поддержка 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, A-GPS, NFC (только у Enjoy 90 Pro Max), два слота nano-SIM, порт USB 2.0 Type-C, симметричные стереодинамики (у Enjoy 90 Pro Max), ИК-пульт и боковой сканер отпечатков пальцев. Водозащиты нет. Также среди заявленных функций — система на базе искусственного интеллекта, распознающая подмену лиц, а также реализующая антифрод для звонков и семейные инструменты защиты от мошенничества.

Цены на смартфоны:

Huawei Enjoy 90: 128 Gb — $190, 256 Gb — $230;

Huawei Enjoy 90 Plus: 128 Gb — $220, 256 Gb — $260;

Huawei Enjoy 90 Pro Max: 128 Gb — $245, 256 Gb — $290, 512 Gb — $350.

Все модели поступят в продажу в Китае с 4 апреля.