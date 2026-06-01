Huawei Nova 16z – самая доступная модель новой серии

Huawei Nova 16z – базовая и самая доступная модель серии смартфонов Nova 16, которая была сегодня представлена компанией в Китае. Всего в линейку входят четыре модели: Nova 16z, 16, 16 Pro и 16 Ultra. Huawei Nova 16z это практически копия прошлогодней модели Nova 15 со слегка переработанным оформлением блока основных камер. Смартфон оснащен 10-битным 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412х1084 пикселя (395 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 2160 Hz и максимальной яркостью до 1100 нит. Для защиты от царапин используется стекло Kunlun Glass.

В основе смартфона лежит процессор Kirin 8020. Основная камера тройная, в нее входит главный датчик на 50 Мп (RYYB, f/1.9, 1/1.56″), телеобъектив на 12 Мп (RYYB, f/2.4, ЭФР 69 мм, автофокус, оптический 3x зум, OIS) и модуль Red Maple на 1,5 Мп. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп (f/2.4, 1/2.5″) встроена в отверстии по центру экрана. Все камеры могут записывать видео в формате 4K.

За автономность Nova 16z отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч, предусмотрена быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 BLE, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики с пространственным звучанием Huawei Histen и защиту от пыли и влаги по стандарту IP65. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Заявлена поддержка двусторонней спутниковой связи на базе группировки Beidou. Габариты и вес: 161,79 x 75,47 x 7,19 мм, 196,5 гр. Как и старшие модели, смартфон работает под управлением HarmonyOS 6.1 и поддерживает ИИ-функции, включая обработку изображений и голосового помощника.

Цены на Huawei Nova 16z: 12/256 Gb — $399, 12/512 Gb — $472.