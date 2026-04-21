Представлены премиальные smart-часы Huawei Watch Ultimate Star Diamond Edition

Помимо серии smart-часов Watch Fit 5, компания Huawei представила премиальную модель Watch Ultimate Star Diamond Edition для женской аудитории. По заявлению производителя, в конструкции часов используются натуральные бриллианты.

Корпус, циферблат и ремешок часов инкрустированы декоративными элементами с 99 бриллиантами. Дисплей защищен сапфировым стеклом, которое обрамляют 60 бриллиантовых граней, корпус изготовлен из титанового сплава, а задняя крышка — из керамики. Отметки на циферблате в позициях 12, 3, 6 и 9 заменены на драгоценные камни. Дополняет образ бриллиантовая заводная головка и декоративная кнопка.

По техническим характеристикам модель идентична с остальными часами линейки Ultimate Design. 1,38-дюймовый AMOLED-дисплей часов с разрешением 466×466 пикселей имеет пиковую яркость до 3000 нит. Часы оснащены системой X-TAP для экспресс-оценки здоровья, полная проверка занимает 60 секунд и охватывает до 17 показателей. Также поддерживается мониторинг рисков гипергликемии: устройство отслеживает уровень глюкозы и фиксирует превышение порогов 125 мг/дл натощак или 180 мг/дл после еды. Доступны персональные рекомендации по тренировкам и режиму активности — интеллектуальные функции снижения жировой массы и коррекции фигуры.

Среди других возможностей – использование в качестве цифрового ключа от автомобиля, звонки через eSIM, бесконтактная оплата без необходимости использования телефона, а также совместимость с устройствами iOS и Android. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и GPS, корпус часов защищен по стандартам IP68, IP69 и 5ATM. Габариты составляют 42,9 x 42,9 x 10,8 мм, вес — 91 гр. Цены в Китае следующие:

Цена Huawei Watch Ultimate Star Diamond Edition в Китае составляет $4399, старт продаж назначен на 15 мая.