Экшен-камера Insta360 X4 Air поддерживает 8K-видео и замену объективов

Компания Insta360 выпустила новую экшен-камеру X4 Air – спустя всего полгода после выхода 360-градусной модели X5. Новая камера компактная и легкая, она также, как и старшие модели X4 и X5, имеет функцию записи 8K-видео и возможность замены объективов, но при этом отличается доступным ценником. Камера весит всего 165 граммов и помещается в карман. Компания называет новинку своей самой легкой 8К 360 градусной камерой.

Insta360 X4 Air оснащена двумя 1/1,8-дюймовыми датчиками изображения. По заявлению производителя, они обеспечивают лучшую детализацию и точность цветопередачи. Но для съемки в условиях слабого освещения лучше выбрать старшую модель X5.

По возможностям съемки X4 Air близка к оригинальной модели X4. Камера способна записывать 360-градусное видео 8K @ 30 fps, а также 4K @ 50 fps и 1080p @ 120 fps. При съемке фотографий максимальное разрешение составляет 29 Мп. Встроенный аккумулятор емкостью 2010 мАч обеспечивает до 88 минут записи 8K-видео при 30 кадрах в секунду на одном заряде.

X4 Air сохранила съемные защитные стекла, представленные вместе с X4, но также получила поддержку быстросменных объективов, одну из лучших функций X5, которая позволяет заменить поврежденную оптику за считаные секунды. Камера защищена от воздействия воды даже при погружении на глубину до 14 метров без дополнительного бокса, как и X5. Также она поддерживает функции управления голосом и жестами.

Экшен-камера Insta360 X4 Air в черном и белом корпусах уже поступила в продажу по цене $399.