Представлена полнокадровая беззеркальная камера Canon EOS R6 V для видеографов

Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 V, ориентированную на видеографов, которые хотят иметь возможность снимать видео в максимальном качестве, в том числе, в режиме Open Gate (режим видеосъемки, при котором камера использует всю площадь сенсора).

Canon EOS R6 V оснащена 32,5 Мп CMOS-сенсором и системой автофокусировки, которые используются в более дорогих моделях EOS C50 и R6 Mark III. Главным аппаратным изменением стал встроенный вентилятор, увеличивающий продолжительность непрерывной работы. Камера способна записывать видео в формате 4K при 60 кадрах/с при комнатной температуре до двух часов, а съемка в режиме 7K Open Gate при 30 кадрах/с ограничена емкостью аккумулятора.

Конструкция корпуса включает рычаг зумирования, совместимый с новым объективом RF 20-50mm f/4 L IS USM PZ, кнопка записи на передней панели и отдельная клавиша для мгновенного запуска трансляций. Для удобства вертикальной съемки предусмотрено второе гнездо для штатива. Модель поддерживает запись в разрешениях до 7K при 60 кадрах/с (RAW Light) и 4K при 120 кадрах/с.

Несмотря на широкие видеовозможности, фотографам стоит учитывать отсутствие механического затвора. Экспонирование происходит только в электронном режиме, что при текущей скорости считывания датчика 32,5 Мп может приводить к небольшим искажениям при съемке быстродвижущихся объектов. Также в спецификациях указано отсутствие поддержки внешних вспышек, это объясняется особенностями синхронизации затвора. При этом аппарат сохранил возможности высокоскоростной фотографии, обеспечивая съемку до 40 кадров/с в полном разрешении и поддержку функции предзаписи.

Наличие функции Power Zoom в сочетании с актуальной оптикой делает процесс управления фокусным расстоянием плавным, характерным для кинопроизводства. Производитель позиционирует модель как альтернативу профессиональным устройствам начального уровня, сохраняя при этом эргономику классической беззеркальной камеры.

Цена Canon EOS R6 V без оптики составляет $2499, комплект с объективом RF 20-50mm f/4L IS USM PZ стоит $3699. Поставки ожидаются в конце июня.