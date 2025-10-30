spot_img
30 октября, 2025
В Adobe Express появился ИИ-помощник, который может самостоятельно редактировать проекты

Компания Adobe добавила нового помощника на основе искусственного интеллекта в Adobe Express, который может преображать пользовательские проекты на основе простого текстового описания. Новый инструмент «расширит возможности людей с любым уровнем навыков» создания визуального контента без необходимости разбираться в специальных дизайнерских терминах и инструментах.

ИИ-помощник уже доступен в веб-приложении Adobe Express. Для взаимодействия с ним необходимо активировать соответствующую опцию в левом верхнем углу рабочего пространства. ИИ-помощник может сгенерировать подборку готовых пресетов на основе текстового описания. Пользователь может выбрать один из предложенных вариантов и продолжить его редактирование посредством запросов на естественном языке.

Для тех, кто не имеет опыта работы с дизайнерскими инструментами, ИИ-помощник способен выполнять корректировки на основе расплывчатых запросов, таких как «сделай лучше» или «придумай тему». Можно указать отдельные части концепции для корректировки, например, заменить фон, шрифты или какие-то другие элементы.

В процессе работы ИИ-помощник в Adobe Express взаимодействует с разными источниками, включая библиотеку шрифтов и стоковых изображений Adobe. Он также может генерировать изображения с нуля по текстовому описанию, для чего используется ИИ-модель Firefly.

