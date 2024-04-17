Insta360 X4: экшн-камера с поддержкой 8K-видео и защитой объектива

Компания Insta360 представила новую экшн-камеру X4 с 360-градусным углом обзора. Главным отличием от предшественницы X3 стала возможность снимать видео в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду.

Insta360 X4 оснащена двумя сенсорами (1/2″) с диафрагмой f/1.9 и ЭФР 35 мм. Камера получила сенсорный экран большего размера, чем у предшественницы — дисплей увеличился до 2,5 дюйма, для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass. Также можно защитить объективы с помощью специальных фильтров.

Камера умеет записывать ролики в сверхвысоком разрешении, имитировать съемку от третьего лица, кроме того есть режим Me Mode для съемки видео с углом обзора 180°, удобно скрывающим палку для селфи. Поддерживается съемка фото с разрешением 72 Мп (есть возможность съемки в форматах INSP и DNG). Максимальное разрешение фото составляет 11 904×5952 пикселя. Значение ISO — от 100 до 6400 единиц, выдержки — от 1/8000 до 120 с.

Спецификации видео:

Режим 360°:

8K: 7680×3840 при 30/25/24 fps;

7K+: 5760×2880 при 30/25/24 fps;

7K: 5760×2880 при 60/50/30/25/24 fps;

4K: 3840×1920 при 100/60/50/30/25/24 fps.

Режим с одним объективом:

4K: 3840×2160 при 60/50/30/25/24 fps;

7K: 2720×1536 при 60/50/30/25/24 fps;

1080p: 1920×1080 при 60/50/30/25/24 fps.

Режим Me Mode:

4K: 3840×2160 при 30/25/24 fps;

7K: 2720×1536 при 120/100/60/50 fps;

1080p: 1920×1080 при 120/100/60/50 fps.

Заявлены водонепроницаемость (погружение на глубину до 10 метров), функция управления жестами и голосовыми командами, а также постобработка с помощью искусственного интеллекта.

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Экшн-камера Insta360 X4 уже поступила в продажу на международном рынке по цене $500.