Квартальная выручка Google впервые превысила $100 млрд.

Холдинг Alphabet, в состав которого входит Google, отчитался о доходах за третий квартал 2025 финансового года. Выручка за отчетный период составила $102,3 млрд. – это первый в истории Alphabet квартал с таким доходом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 16%. Общая операционная прибыль выросла на 9% до $31,3 млрд, норма операционной прибыли достигла 30,5%, а чистая прибыль выросла на 33% до $35 млрд.

Итоги третьего квартала:

Доход от Google Cloud вырос на 35% до $15,15 млрд.

Поисковый бизнес Google увеличил выручку на 15% до $56,56 млрд.

Рекламная выручка YouTube выросла на 15% до $10,26 млрд.

Выручка от сервисов Google (подписки, платформы и устройства) увеличилась на 14% до $12,87 млрд.

Направление Other Bets сократило выручку с $388 до $344 млн.

Генеральный директор холдинга Сундар Пичаи (Sundar Pichai) отметил, что за девять месяцев текущего года Alphabet заключила больше сделок на сумму свыше миллиарда долларов каждая, чем было заключено за два предыдущих года. Более 70% существующих клиентов Google Cloud используют ее ИИ-продукты. Приложением Gemini ежемесячно пользуются более 650 млн. человек, это заметно больше зарегистрированных во втором квартале 450 млн. активных пользователей.