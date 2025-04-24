Вышла экшн-камера Insta360 X5 с возможностью замены объективов

Компания Insta360 представила новую экшн-камеру X5 с 360-градусным углом обзора. Модель является преемницей Insta360 X4, она получила ряд улучшений, включая усовершенствованный сенсор, более емкий аккумулятор и возможность замены объективов. По словам разработчиков, это самая умная и прочная камера в фирменной серии, которая обеспечивает высокое качество изображения и более быструю работу ИИ-функций. Отмечается, что объектив камеры изготовлен из «сверхпрочного» стекла, которое в случае повреждения можно заменить буквально на ходу.

Вместо 1/2-дюймового сенсора, используемого в Insta360 X4, новая модель оснащена 1/1,28-дюймовым, что должно улучшить качество съемки при слабом освещении. Кроме того, новый процессор обработки изображений обещает повышенное качество изображения. Также качество изображения призван улучшить новый режим PureVideo, который, по словам компании, использует «усовершенствованное шумоподавление на основе ИИ и оптимизацию динамического диапазона для обеспечения четких, ярких кадров при слабом освещении».

Помимо съемки в 8K при 30 fps, камера может записывать ролики в разрешении 5,7K при 60 fps и 4K-видео со скоростью 120 fps. Максимальное разрешение снимков составляет 72 Мп. Режим PureVideo обеспечивает разрешение до 8K при 30 fps и 5,7K при 30 fps.

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Insta360 X5 получила новый режим InstaFrame, при включении которого камера записывает два видеопотока одновременно, что позволяет снимать лицо создателя плюс полноценный клип на 360 градусов, фиксирующий все происходящее вокруг. В мобильном приложении пользователи могут редактировать записанный материал как вручную, так и при помощи заготовленных ИИ-шаблонов.

Съемный аккумулятор емкостью 2400 мА·ч обеспечивает запись видео с разрешением 8K при 30 fps в течение 88 минут. Снижение разрешения до 5K увеличивает время записи до 135 минут, а при скорости 24 fps в секунду автономность камеры возрастает до 185 минут.

Камера получила защиту по стандарту IP68, благодаря чему ее можно использовать при съемках под водой на глубине до 15 метров без дополнительного бокса для дайвинга.

Insta360 X5 уже поступила в продажу по цене $550 за стандартную версию, вариант Essentials Bundle с дополнительными аксессуарами обойдется за $660. Это дополнительная батарея, 45-дюймовая выдвижная селфи-палка, защитные приспособления для объективов, крышки объективов и чехол для переноски. Комплект сменных объективов стоит $30, а дополнительный аккумулятор — $45.