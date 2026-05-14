Представлена полнокадровая беззеркальная камера Sony A7R VI с 66,8 Мп сенсором

Компания Sony представила беззеркальную камеру A7R VI, главной особенностью которой является полнокадровый сенсор с высоким разрешением 66,8 Мп. В паре с ним работает новый процессор обработки изображений Bionz XR2, что позволяет расширить динамический диапазон до 16 ступеней и снизить уровень шума изображения.

Пятиосевая стабилизация, как утверждает производитель, позволяет увеличить выдержку до 8,5 ступеней экспозиции, помогая делать четкие кадры без использования штатива. Скорость считывания данных с сенсора увеличена в 5,6 раз по сравнению с предыдущей моделью Sony A7r V. Это позволяет вести серийную съемку до 30 кадров за секунду с активным автофокусом.

Sony A7R VI оснащена модернизированной 759-точечной системой автофокусировки Real-time Recognition AF+. Камера обещает улучшенное отслеживание объекта, особенно при съемке частично заслоненных, удаленных или очень маленьких объектов. Устройство оснащено функцией распознавания объектов с помощью ИИ для людей, животных, птиц, насекомых, автомобилей, поездов и самолетов, а также имеет режим автоматического выбора объекта.

Камера поддерживает запись видео в формате 8K при 30 кадрах за секунду или 4K со скоростью до 120 кадров за секунду. A7R VI стала первой камерой Sony, получившей поддержку съемки с двойным усилением для уменьшения шума и минимизации потери деталей в тенях.

Новинка также получила новый OLED-видоискатель с разрешением 9,44 млн. точек и подсветку кнопок. Конструкция рукоятки стала массивнее, чтобы вместить более емкий (2670 мАч против 2280 мАч у предыдущей модели серии) аккумулятор NP-SA100. Производитель обещает до 710 снимков на одном заряде. Камера оборудована двумя портами USB Type-C для зарядки и передачи данных, а также оснащена индикатором записи на передней панели.

Sony A7R VI поступит в продажу в начале июня по цене $4499. Для сравнения, предыдущая версия на старте стоила $3298.