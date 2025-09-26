Представлены планшеты Xiaomi Pad 8 и 8 Pro

Помимо флагманских смартфонов Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max, компания представила два планшета — Pad 8 и 8 Pro. По сравнению с предыдущими Xiaomi Pad 7 и 7 Pro новые модели отличаются более свежими процессорами и увеличенной емкостью аккумулятора. Также немного изменили оформление блока камер. На этом изменения заканчиваются, но цены при этом существенно выросли.

Обе модели выполнены в тонком металлическом корпусе. В планшетах используется 11,2-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 3:2, разрешением 3200×2136 пикселей (345 ppi), частотой обновления до 144 Hz, частотой дискретизации сенсора 360 Hz и яркостью до 800 нит. Дисплей поддерживает HDR10 и Dolby Vision, а также получил матовую версию с нанотекстурой (опционально), которая уменьшает отражения на 70%.

В основе Xiaomi Pad 8 лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя — 128 Gb (UFS 3.1) или 256 Gb (UFS 4.0). Основная камера на 13 Мп, фронтальная – на 8 Мп. Xiaomi Pad 8 Pro построен на базе 3-нм чипа Snapdragon 8 Elite. Предусмотрено 8, 12 или 16 Gb ОЗУ LPDDR5T и 128 Gb (UFS 3.1) или 256/512 Gb (UFS 4.0) ПЗУ. Основная камера у планшета на 50 Мп, фронтальная – на 32 Мп.

Емкость аккумулятора у обеих моделей одинакова и составляет 9200 мАч. У Pad 8 поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, у Pad 8 Pro — быстрая зарядка на 67 Вт и обратная по кабелю. Оба планшета оснащены поддержкой модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, есть порт USB 3.2 Gen1, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и четыре динамика с Dolby Atmos, поддержкой Hi-Res Audio и системой шумоподавления на базе ИИ. Предусмотрены поддержка стилуса Focus Pro с тактильной отдачей и клавиатуры с трекпадом (за отдельную плату). Планшеты работают под управлением HyperOS 3 на базе Android 16, оптимизированной для больших экранов, с режимом разделенного экрана, док-панелью и браузером в стиле ПК. Устройства также получили поддержку приложений WPS, CAJViewer и ZW CAD. Габариты составляют 251,22 x 173,42, x 5,75 мм, вес — 485 гр.

Цена в Китае на Xiaomi Pad 8 стартует с $308 за базовую версию 8/128 Gb, а Pad 8 Pro — $392 за ту же модификацию.