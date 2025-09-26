В Epic Games Store можно бесплатно забрать ролевой экшен Eastern Exorcist

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: ролевую игру Eastern Exorcist с видом сбоку и мультяшный квест Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy. Предложение актуально до 2 октября 19:00 по бакинскому времени.

Eastern Exorcist — это 2D-ролевая игра с боковой прокруткой, действие которой происходит в фэнтезийном восточном мире, где обитают злобные духи и монстры. Игра получила очень положительные пользовательские отзывы.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy также получила очень положительные отзывы игроков. Это приключенческая игра в жанре point-and-click о восьмилетнем мальчике, живущем со своей эксцентричной семьей в тени своего красивого и популярного брата Джорела. Игра основана на популярном бразильском мультсериале Jorel’s Brother.

На следующей неделе Epic Games Store будет бесплатно отдавать симулятор выживания Nightingale (игра в раннем доступе) и бонусы для условно-бесплатной Firestone Idle RPG.