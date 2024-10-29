Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro: 3,2K-экран 144 Hz и процессоры Snapdragon

Вместе с флагманскими смартфонами серии Xiaomi 15 сегодня были представлены планшетные компьютеры Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro. По характеристикам отличий не много.

Обе модели выполнены в тонком металлическом корпусе. В Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro используется 11,2-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 3:2, разрешением 3,2K (345 ppi), частотой обновления 144 Hz и яркостью до 800 нит. Опционально ($28) доступно нанотекстурное покрытие, устраняющее блики на 99% и снижающее отражательную способность стекла на 65%. Есть поддержка стилуса, который может крепиться на боковой грани с помощью магнита.

Xiaomi Pad 7 получил процессор Snapdragon 7+ Gen 3, а модель Pad 7 Pro — Snapdragon 8s Gen 3. Емкость аккумулятора составляет 8850 мАч, базовая модель поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, Pro-версия — 65 Вт.

Младшая модель оборудована 8 Мп фронтальной и 13 Мп основной камерами, получила поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ИК-пульт, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и 4 динамика. Старшая — камеры с разрешением 32 Мп (фронтальная) и 50 Мп (основная), Wi-Fi 7, Bluetooth 5, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и 4 динамика. Оба планшета работают под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15. Габариты и вес: 251,22 x 173,42, x 6,18 мм, 500 гр. Слотов для SIM и карт памяти нет.

Цены на Xiaomi Pad 7: 8/128 Gb — $280, 8/256 Gb — $320, 12/256 Gb — $365. Xiaomi Pad 7 Pro: 8/128 Gb — $350, 8/256 Gb — $390, 12/256 Gb — $435, 12/512 Gb — $490. На выбор пользователей будут доступны три расцветки: черная, голубая и зеленая. Дополнительно к планшетам предлагается клавиатура-чехол с подсветкой и регулируемым углом наклона по цене $140.