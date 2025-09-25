Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max получили два экрана и емкие аккумуляторы

Вместе со смартфоном Xiaomi 17 сегодня в Китае были представлены еще две модели серии — 17 Pro и 17 Pro Max. Смартфоны схожи с устройствами Apple не только названиями, но также размерами экранов и внешним видом. В плане характеристик модели почти идентичны, разница в диагонали экранов и емкости аккумулятора.

Главная особенность устройств — это наличие небольшого дополнительного экрана, вписанного в блок основной камеры. Его удобно использовать для селфи с использованием основной камеры. Также экран может выводить различные уведомления, анимационные обои, виртуальных питомцев, заметки, билеты, QR-коды и тд. Предусмотрен игровой режим: при подключении фирменного чехла смартфон превращается в компактную ретроконсоль с физическими кнопками управления.

Xiaomi 17 Pro оснащен 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2656 х 1220 пикселей, частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 2160 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Рамка экрана составляет всего 1,18 мм (без учета металлической рамы). Дисплей защищен фирменным стеклом Dragon Crystal Glass. Такой же экран имеет базовая модель серии Xiaomi 17. Характеристики дополнительного экрана: 2,7-дюйма, разрешение 904 х 572 пикселя, частота 1-120 Hz, частота сенсорного слоя 300 Hz, пиковая яркость 3500 нит. Оба экрана поддерживают HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision.

У Xiaomi 17 Pro Max диагональ основного дисплея увеличена до 6,9 дюйма с разрешением 2608 х 1200 пикселей, а размер вспомогательного экрана составляет 2,9 дюйма с разрешением 976 х 596 пикселей. Остальные характеристики экранов как у обычной Pro-версии. Как и базовая модель, Pro-версии получили новый 3-нм процессор SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, графику Adreno 840 и продвинутую систему кольцевого охлаждения, до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 до 1 Tb.

Камеры у смартфонов практически такие же, как у базовой модели — три датчика по 50 Мп с оптикой Leica Summilux. Главный датчик (Light Fusion 950L, f/1.67, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль (f/2.4, угол обзора 102°, ЭФР 17 мм, автофокус, EIS) и перископ (Samsung JN5, 1/2″, OIS). У Xiaomi 17 Pro применяется W-образная оптика с минимальной дистанцией фокусировки 20 см и светосилой f/3.0, а у 1 Pro Max – традиционная Г-образная система с макро от 30 см, но уже с f/2.6. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.2, угол обзора 90°, автофокус, запись видео 4К@60/30fps).

Xiaomi 17 Pro получил аккумулятор на 6300 мАч, а 17 Pro Max — на 7500 мАч. Обе модели поддерживают 100-ваттную проводную, 50-ваттную беспроводную и 22,5-ватную реверсивную зарядки. Остальное оснащение включает поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Обе модели поддерживают связь UWB и защищены в соответствии со степенью IP69. Габариты и вес 17 Pro: 151,1 x 71,8 x 8,0 мм, 192 гр., Pro Max: 162,9 x 77,6 x 8,0 мм, 219 гр. Смартфоны работает под управлением Android 16 с HyperOS 3.

Цены на Xiaomi 17 Pro: 12/256 Gb — $705, 12/512Gb — $745, 16/512 Gb — $790, 16 Gb/1 Tb — $845. Цены на Xiaomi 17 Pro Max: 12/512Gb — $845, 16/512 Gb — $885, 16 Gb/1 Tb — $985. Продажи в Китае стартуют 27 сентября. Выйдут ли Pro-версии на глобальный рынок, в отличии от базовой, пока не сообщается.