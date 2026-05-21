iQOO Pad 6 Pro — флагманский планшет с 4K-экраном и аккумулятором на 13 000 мАч

Вместе с игровым смартфоном iQOO 15T в Китае был представлен флагманский планшет iQOO Pad 6 Pro. Это модель не новая, она представляет собой ребрендинг планшета Vivo Pad 6 Pro, выпущенного в конце марта этого года. Никаких технических изменений нет. Единственными отличиями, помимо логотипа на крышке, стали расцветки: iQOO Pad 6 Pro доступен в светло-зеленом, серебристом и сером исполнениях.

Напомним вкратце характеристики. Планшет оснащен IPS-экраном диагональю 13,2 дюйма с разрешением 4K, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – 256 или 512 Gb.

Емкость аккумулятора составляет 13 000 мАч, основная камера с разрешением 13 Мп, фронтальная с 8 Мп датчиком. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, порт USB Type-C 3.2 Gen 1 и аудиосистема из восьми динамиков. 4G/5G-версии не предусмотрены. iQOO Pad 6 Pro работает под управлением Android 16 с OriginOS 6. Габариты и вес: 297,03 х 199,82 х 6,18 мм, 663 гр.

Цены практически те же: 8/256 Gb — $665, 12/256 Gb — $735, 12/512 Gb — $860, 16/512 Gb — $985.