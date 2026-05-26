Представлен планшет OPPO Pad 6 с экраном 3К 144 Hz

Кроме линейки смартфонов Reno16 и внешнего дисплея Bubble компания OPPO представила на мероприятии в Китае флагманский планшет Pad 6 – приемника Pad 5. Изменений очень мало, ключевое – это модель процессора. На место MediaTek Dimensity 9400+ пришел Dimensity 9500s, который является переименованным 9400+ со слегка ухудшенными модулями связи и работы с ОЗУ.

OPPO Pad 6 оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3000×2120 пикселей (304 ppi), соотношением сторон 7:5, кадровой частотой 30-144 Hz, частотой сенсорного слоя до 240 Hz, максимальной яркостью 900 нит и охватом 98% цветового пространства DCI-P3. Экран обладает технологиями для защиты глаз и сертифицирован TÜV Rheinland. Планшет поддерживает работу с фирменным стилусом, который предлагается в качестве отдельного аксессуара. Будут доступны две версии планшета: с обычным глянцевым экраном и с матовым покрытием дисплея (Soft oft light edition). За счет использования технологии нанотравления матовая панель устраняет до 97% бликов и снижает отражающую способность на 87%.

Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – 256 или 512 Gb. Емкость аккумулятора составляет 10 420 мА·ч, есть поддержка быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Компания заявляет, что 10 минут зарядки хватает на 10 часов воспроизведения видео. В оснащение планшета также входят основная и фронтальная камеры по 8 Мп, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 LE, NFC, порт USB 3.1 Gen 1, 6 динамиков и 2 микрофона. Как и прежде, поддержка сотовой связи, спутниковой навигации и сканер отпечатков пальцев отсутствуют. Габариты составляют 266,93 x 193,35 x 5,99 мм, вес — 579 гр. Планшет работает под управлением Android 16 с интерфейсом ColorOS 16, оптимизированным под многозадачность.

Цена OPPO Pad 6 в Китае начинается от $515 за версию 8/256 Gb с обычным экраном и от $559 за вариант с матовым покрытием. Цветовые расцветки немного изменились, классические белую и черную теперь дополняет не светло-фиолетовая, а светло-голубая.