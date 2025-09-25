spot_img
26 сентября, 2025
Трамп подписал указ о сделке по соцсети TikTok

TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по TikTok, согласно которой китайская социальная сеть переходит под контроль американских корпораций и сможет продолжить работу в США. После подписания документа в Овальном кабинете Белого дома, американский лидер пояснил, что управлять соцсетью будут «американские инвесторы и американские компании».

Американское подразделение TikTok оценено в $14 млрд. Основными инвесторами в американский TikTok станут Oracle, Silver Lake и инвестиционный фонд MGX. Они будут контролировать около 45% акций компании, а за Bytedance останется 35%. Представители китайской компании ByteDance на подписании не присутствовали.

Трамп выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за одобрение сделки. «Я испытываю большое уважение к председателю Си и очень ценю то, что он утвердил сделку, потому что для ее правильного завершения нам действительно требовалась поддержка Китая», – сказал Президент США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что теперь TikTok больше не будет использоваться как «орудие пропаганды» против американцев. По его словам, ключевая цель сделки заключалась в защите персональных данных граждан США. Джей Ди Вэнс подчеркнул, что сделка позволяет американцам и далее использовать TikTok. При этом ограничений на доступ извне к контенту в американском секторе TikTok не будет, и американские пользователи социальной сети смогут полноценно просматривать контент зарубежных пользователей платформы.

