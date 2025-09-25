spot_img
Xiaomi 17 стал первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi 17

В Китае состоялась презентация флагманской серии Xiaomi 17, в которую вошли три модели — Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. В этой новости мы расскажем о базовой компактной модели.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 оснащен 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2656 х 1220 пикселей, частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 2160 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Рамка экрана составляет всего 1,18 мм (без учета металлической рамы). Дисплей защищен фирменным стеклом Dragon Crystal Glass, которое, по словам компании, в 10 раз прочнее стандартных решений. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision.

Эта первая в мире модель на базе новейшей SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. За графические возможности отвечает ускоритель Adreno 840. Смартфон получил продвинутую систему кольцевого охлаждения, которая, как утверждает производитель, втрое эффективнее классических испарительных камер. Предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 до 512 Gb.

Особое внимание Xiaomi уделила камерам. В основную камеру входят три датчика по 50 Мп с оптикой Leica Summilux: (Light Fusion 950, f/1.67, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль (f/2.4, угол обзора 102°, ЭФР 17 мм, EIS) и телефото (Samsung JN5, f/2.0, ЭФР 60 мм, оптический зум 2.6x, макро от 10 см, OIS). Камера может записывать видео 8К@30fps. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп (f/2.2, угол обзора 90°, автофокус, запись видео 4К@60/30fps).

Смартфон получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки и 50-ваттной беспроводной. Также поддерживается реверсивная зарядка на 22,5 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos, защита IP68 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением Android 16 с HyperOS 3. Габариты и вес: 151,1 x 71,8 x 8,06 мм, 191 гр.

Цена на Xiaomi 17: 12/256 Gb — $630, 12/512 Gb — $675, 16/512 Gb — $705. Продажи в Китае стартуют 27 сентября. В будущем смартфон официально выйдет на глобальный рынок.

