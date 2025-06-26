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26 июня, 2025
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Xiaomi объявила цены на планшеты Redmi K Pad и Pad 7S Pro, смартфон Redmi K80 Ultra и электрокроссовер YU7

Redmi Xiaomi

В середине этого месяца Бренд Redmi, принадлежащий китайской компании Xiaomi, представил несколько новинок – два планшета Redmi K Pad и Pad 7S Pro и смартфон Redmi K80 Ultra. Теперь объявлены цены на эти устройства.

  • Компактный Redmi K Pad: от 8/256 Gb — $390 до 16 Gb/1 Tb — $585.
  • Redmi Pad 7S Pro: от 8/256 Gb — $455 до 16 Gb/1 Tb — $620. Версия с антибликовым покрытием стоит дополнительные $30, цена клавиатуры-кейса составляет 140$.
  • Redmi K80 Ultra: от 12/256 Gb — $362 до 16 Gb/1 Tb — $529.

Все устройства уже поступили в продажу в Китае. Глобальные версии выйдут позднее в этом году.

Также были озвучены цены на электрокроссовер Xiaomi YU7, который будет предложен в трех комплектациях: базовой за $35 300, Pro — за $39 000 и Max за $46 000. Автомобиль будет доступен в трех цветах: фирменный цвет — изумрудно-зеленый, есть «титан» (с добавлением алюминиевого порошка в краску) и оранжевый. Еще шесть вариантов окраски будут представлены позже.

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