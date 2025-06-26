Samsung выпустил 32-дюймовые smart-мониторы M9, M8 и M7 с матрицами QD-OLED и VA

Ассортимент компании Samsung пополнился тремя моделями smart-мониторов — M9 (M90SF), M8 (M80F) и M7 (M70F). Все новинки имеют диагональ экрана 32 дюйма и имеют поддержку ИИ-функций. Мониторы интегрированы в экосистему Samsung SmartThings, поддерживают функцию Multi Control (позволяет управлять несколькими устройствами Samsung с помощью одной клавиатуры и мыши) и Multi View (позволяет одновременно просматривать контент из нескольких источников). Также благодаря доступу к Microsoft 365 пользователи могут создавать и редактировать документы непосредственно с мониторов без ПК.

Модель M9 использует матрицу QD-OLED, поддерживается разрешение 4K, частота обновления 165 Hz и время отклика 0,03 мс. Есть поддержка технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, также заявлен сертификат VESA DisplayHDR True Black 400. То есть монитор вполне годится для игр. За защиту от выгорания матрицы отвечает технология Samsung OLED Safeguard+, а покрытие Glare-Free минимизирует отражения. Имеется сертификат Pantone Validated.

Среди ИИ-функций: 4K AI Upscaling Pro, AI Picture Optimizer и Active Voice Amplifier Pro. Есть Display Port 1.4, HDMI 2.1, USB-C (90 Вт), USB-A, встроенные динамики и веб-камера. Монитор может служить интеллектуальным развлекательным центром с доступом к стриминговым приложениям Samsung TV Plus и Samsung Gaming Hub, что позволяет играть в игры в облаке без подключенной консоли или ПК.

Модели M8 и M7 попроще, обе тоже поддерживают разрешение 4K, но оснащены VA-матрицами. Частота обновления составляет 60 Hz. У M8 есть встроенная веб-камера, а у M7 — нет.

Мониторы оснащены ИИ-функцией поиска Click to Search, с ее помощью пользователи могут быстро находить информацию о любом объекте или сюжете прямо на экране. Например, если в фильме увидели актера или достопримечательность, которые привлекли внимание, достаточно выделить объект с помощью пульта, и монитор мгновенно предложит результаты поиска.

Цены: Samsung M9 (M90SF) — $1599, M8 (M80F) — $699, M7 (M70F) — $399. Все три модели должны поступить в продажу этим летом. Samsung обещает для мониторов семь лет обновлений One UI Tizen.