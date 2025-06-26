Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 – большой экран и автономность до 21 дня

Компания Xiaomi сегодня представила в Китае новое поколение фитнес-браслета — Smart Band 10. Гаджет получил более крупный 1,72-дюймовый AMOLED-экран с симметричными рамками толщиной 2 мм, разрешением 520х212 пикселя, с кадровой частотой 60 Hz и яркостью 1500 нит. У предшественника был дисплей на 1,62 дюйма, разрешение 490х192 и яркость 1200 нит. Есть поддержка Always On Display, кроме того, предусмотрен режим работы с мокрыми руками.

Список функций, связанных со здоровьем, остался примерно тем же. Есть датчики ЧСС и SpO2, устройство может отслеживать качество сна, мониторинг женского здоровья и уровень стресса. Поддерживаются более 150 спортивных режимов, включая плавание с измерением ЧСС. Защита 5 ATM позволяет не снимать гаджет в душе или бассейне. Автономность осталась на том же уровне — 21 день при обычном использовании и 9 дней с постоянно включенным Always On.

Программная основа осталась HyperOS 2.0, которая предлагает широкие возможности по интеграции с бытовой техникой Xiaomi и Mijia. Например, можно автоматически выключать электроприборы, когда браслет обнаруживает, что пользователь заснул.

Фитнес-браслет предлагается в четырех цветах корпуса — черном, серебристом, розовом и зеленом. Расширился ассортимент ремешков: кроме стандартного термопластического полиуретана предлагаются шелк (бело-коричневый или черный), кожа (белая, розовая с оплеткой и серая с прострочкой), а также есть вариант ношения на цепочке в виде кулона, как в Smart Band 9.

Цены на Xiaomi Smart Band 10: базовая версия — $38, версия с NFC — $45, версия с керамическим корпусом — $53.