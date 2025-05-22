Компания Xiaomi представила свой первый электрокроссовер YU7, который внешне очень напоминает Ferrari Purosangue. Автомобиль построен на платформе Modena с трехсекционным задним полом с крупной штамповкой и пуленепробиваемым покрытием дна батареи. Xiaomi YU7 прошел более 50 тестов на пассивную безопасность и оснащен гибридным кузовом из стали и алюминия с клеточной конструкцией, напоминающей броню.

Габариты машины составляют 4999 х 1996 х 1608 мм (или 1600 мм в зависимости от версии), а колесная база — 3000 мм.

Xiaomi YU7 выйдет в трех версиях с моторами Xiaomi V6s Plus с максимальной скоростью вращения 22 000 об/мин:

YU7 (один мотор, задний привод), разгон 0-100 км/ч за 5,88 секунды, пиковая мощность 235 кВт (315 л.с.), пиковый крутящий момент 528 Нм, максимальная скорость 240 км/ч, батарея на 96,3 кВтч с запасом хода (CLTC) до 835 км;

YU7 Pro (два мотора, полный привод), разгон 0-100 км/ч за 4,27 секунды, пиковая мощность 365 кВт (489 л.с.), пиковый крутящий момент 690 Нм, максимальная скорость 240 км/ч, батарея на 96,3 кВтч с запасом хода до770 км;

YU7 Max (два мотора, полный привод), разгон 0-100 км/ч за 3,23 секунды, пиковая мощность 508 кВт (681 л.с.), пиковый крутящий момент 866 Нм, максимальная скорость 253 км/ч, батарея на 101,7 кВтч с запасом хода до 760 км.

Во всех версиях Xiaomi YU7 используется 800-вольтовая архитектура, поддерживается сверхбыстрая зарядка — на 620 км всего за 15 минут. Во всех версиях установлены лидары, 4D mmWave-радары и камеры с антибликовым ALD-покрытием. Есть встроенная система ассистированного вождения от Xiaomi. Новый смартфон Xiaomi 15S Pro может открывать автомобиль дистанционно, используя технологию UWB. Кроме того, багажник автоматически открывается, если рядом с ним постоять три секунды.

Внутри YU7 предлагает 100 мм пространства над головой на переднем ряду — больше, чем у Porsche Cayenne или Tesla Model Y. На заднем ряду — 77 мм пространства над головой и 73 мм для коленей. Все сиденья обтянуты натуральной кожей Nappa, а у передних кресел есть встроенный 10-точечный массажер. Водительское кресло и кресло переднего пассажира имеют режим «нулевой гравитации», а наклон задних регулируется до 135 градусов.

Салон выделяется панорамным дисплеем HyperVision длиной 1,1 метра, почти на все лобовое стекло, куда выводится информация об автомобиле. Это позволило избавиться от традиционной приборной панели. Также внутри есть широкий дисплей в стиле Tesla, куда можно выводить навигацию и управлять музыкой. За производительность медиасистемы и электронных помощников отвечают процессоры Snapdragon 8 Gen 3 и NVIDIA Drive AGX Thor с вычислительной мощностью 700 TOPS. Для второго ряда есть сенсорный 6,68-дюймовый экран для управления климатом, музыкой и навигацией.

Автомобиль будет доступен в трех цветах: фирменный цвет — изумрудно-зеленый, есть «титан» (с добавлением алюминиевого порошка в краску) и оранжевый. Еще шесть вариантов окраски будут представлены позже. Продажи стартуют в июле, цены пока не озвучены.