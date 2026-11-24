Сегодня компания Huawei провела презентацию в Китае, где представила целый ряд новинок. Одной из них стали ультратонкие умные часы Watch Air. Их цельный корпус с полированной отделкой выполнен из титанового сплава TC4: при толщине всего 6,9 мм гаджет весит 27 граммов, благодаря чему практически не ощущается на запястье.

Лицевую панель занимает 1,92-дюймовый AMOLED-дисплей под сапфировым стеклом, обрамленный рекордно узкими рамками шириной 1,4 мм. Матрица поддерживает технологию LTPO 2.0 для адаптивной частоты обновления и выдает пиковую яркость до 3500 нит, поэтому информация отлично читается даже под прямым солнцем.

Помимо легкости и дизайна, производитель сделал серьезный акцент на мониторинге здоровья. Huawei Watch Air отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, стресс, качество сна и признаки апноэ, а также умеют снимать ЭКГ и измерять вариабельность сердечного ритма. Специальный режим позволяет одним нажатием собрать сводку сразу по 16 параметрам организма, после чего встроенные ИИ-алгоритмы анализируют динамику показателей и предупреждают о возможных отклонениях. Дополнительно модель оценивает риски развития диабета и повышения уровня мочевой кислоты, а для пользователей в Китае открыт доступ к исследовательским программам по контролю ишемической болезни сердца и сахара в крови.

Несмотря на рекордно тонкий корпус, Watch Air обеспечивают до пяти дней автономной работы в обычном режиме, а быстрая беспроводная зарядка всего за десять минут восполняет запас энергии на целый день. Устройство защищено от пыли и влаги по стандартам IP6x и 5 ATM, что позволяет погружаться с часами на глубину до 50 метров, и без проблем работает в паре со смартфонами на HarmonyOS, Android и iOS.

Новинка выйдет в черном, серебристом и золотистом цветах в двух размерах: версия с обхватом ремешка 120–190 мм обойдется в $375, а вариант на 140–210 мм оценили в $450.