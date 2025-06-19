Redmi K80 Ultra обеспечивает лучшую автономность среди всех смартфонов Xiaomi

Бренд Redmi, принадлежащий китайской компании Xiaomi, представил флагманский смартфон Redmi K80 Ultra. В конструкции устройства используется металлическая рамка, задняя панель из стекловолокна и металлический модуль основной камеры. Отмечается, что аппарат обеспечивает лучшую автономность среди всех смартфонов Xiaomi, которые когда-либо выходили на рынок.

Redmi K80 Ultra оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем от TCL с разрешением 2К, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 3 200 нит. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. Смартфон построен на базе 3 нм процессора MediaTek Dimensity 9400+, за графику отвечает ускоритель Immortalis G925 MC12. Производитель утверждает, что благодаря возможностям теплового рассеивания процессор набрал впечатляющие 3,24 млн. баллов в тесте AnTuTu. Объем оперативной памяти составляет до 24 Gb, емкость накопителя – до 1 Tb.

Основная камера двойная, в нее входят датчики на 50 Мп (Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.88, ЭМФ 23 мм, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4.0″, 119˚). Имеется светодиодная вспышка. Возможна запись видео 4K. Селфи-камера разрешением 20 Мп (1/2.0″).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7410 мА⋅ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт с обходной технологией для снижения нагрева во время игровых сессией. Отдельного упоминания заслуживает звук: два равносильных стереодинамика AAC 1115 обеспечивают высокое качество воспроизведения с частотами до 20 kHz и увеличением мощности на 16 дБ в диапазоне 8–20 kHz.

Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, две nanoSIM-карты, ИК-порт и мощный линейный вибромотор, реализующий около 150 типов вибрации. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69. Габариты составляют 163,1 x 77,9 x 8.2 мм при весе 219 гр. Используется Android 15 с HyperOS 2.1. Доступная цветовая палитра: Gray, White, Blue, Green.

Цены на смартфон Redmi K80 Ultra будут объявлены позже на мероприятии в конце июня, в рамках которого также будут представлены складной смартфон Xiaomi Mix Flip 2 и фитнес-браслет Xiaomi Band 10.