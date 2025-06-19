Представлены планшеты Redmi K Pad и Pad 7S Pro

Кроме смартфона Redmi K80 Ultra, были представлены два планшета: Redmi K Pad и Pad 7S Pro. Компактный Redmi K Pad, выполненный в цельнометаллическом корпусе, позиционируется как конкурент iPad mini 7, Lenovo Legion Y700 и Samsung Galaxy Tab S11. Он получил 8,8‑дюймовый IPS-экран с разрешением 3K (403 ppi), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 165 Hz, частотой сенсорного слоя 372 Hz и максимальной яркостью 700 нит.

Планшет работает на топовом 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9400+ и оснащен системой охлаждения с паровой камерой площадью 12 050 мм². За графику отвечает ускоритель Immortalis G925 MC12. Объем оперативной памяти – до 16 Gb, емкость накопителя – до 512 Gb.

Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной – 8 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 7500 мА ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта USB Type‑C 3.2 для удобного гейминга в портретной и альбомной ориентациях, два равнозначных стереодинамика, а также два линейных вибромотора по оси X, которые должны обеспечить более реалистичный отклик в играх. В качестве ОС установлена Android 15 с оболочкой HyperOS 2. Толщина планшета составляет 6,4 мм, вес 326 гр.

Redmi K Pad в черном, фиолетовом и зеленом цветах корпуса поступит в продажу в Китае до конца июня. Цены будут объявлены на отдельной презентации в конце июня. Также будет глобальная версия планшета.

Redmi Pad 7S Pro покрупнее, он получил 12,5‑дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3.2K, частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью 1 000 нит и антибликовым покрытием. Толщина корпуса составляет всего 5,8 мм при весе 576 гр.

Планшет работает на фирменном чипе XRing O1 и стал третьим продуктом компании на этой платформе после Xiaomi 15S Pro и Xiaomi Pad 7 Ultra. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, фронтальной – 32 Мп. Аккумулятор на 10 610 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Объемы памяти и другие характеристики производитель не сообщает. Модель будет предлагаться в четырех цветовых вариантах корпуса. Цены будут известны в конце июня.