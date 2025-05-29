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30 мая, 2025
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Apple изменит нумерацию версий ОС: вместо iOS 19 в этом году выйдет iOS 26

iOS 26 Apple

Компания Apple собирается изменить нумерацию версий операционных систем, об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на осведомленные источники.

В будущем iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS и visionOS будут идентифицироваться по году выпуска, а не по номеру версии. В этом году выйдет не iOS 19, а iOS 26, а также iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 и visionOS 26. Данное решение позволит Apple привнести единообразие во всю линейку фирменных ОС.

Причем компания использует нумерацию в стиле автопроизводителей и выбирает номер следующего года, поэтому вместо iOS 25 выйдет iOS 26, при этом прошивка будет доступна как в 2025, так и в 2026 году.

Ожидается, что официально Apple объявит о новой схеме нумерации на конференции WWDC 2025 для разработчиков, которая стартует 9 июня. Вместе с переименованием компания продемонстрирует обновленные интерфейсы для всех платформ.

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