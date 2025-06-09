Panasonic представил ноутбук с круглым тачпадом и съемным аккумулятором

Компания Panasonic представила ноутбук Let’s Note SC, ориентированный на бизнес-пользователей. Новое устройство, как и все модели серии Let’s Note, имеет круглый тачпад, кроме того, ноутбук получил сменный аккумулятор, гигабитный Ethernet и ударопрочный корпус.

Panasonic Let’s Note SC оснащен 12,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1280 пикселей и соотношением сторон 3:2. Крышка ноутбука откидывается до 180°. Корпус сертифицирован по военному стандарту ударопрочности MIL-STD-810G. В зависимости от конфигурации, ноутбук может предложить процессоры Intel Core Ultra 7 255H или Ultra 5 255U.

По заявлению производителя, съемный аккумулятор емкостью 56 Втч обеспечивает автономность до 12,7 ч воспроизведения видео или до 34,6 ч в режиме ожидания на одном заряде. Аккумулятор держится на винтах: его можно быстро заменить без разбора корпуса. Среди разъемов — гигабитный Ethernet, по два USB-C и USB-A, HDMI, слот для SD-карты и разъем для наушников. Вес ноутбука составляет 919 гр.

Цена Panasonic Let’s Note SC составляет $1880, старт продаж в Японии запланирован на 20 июня. Когда появится модель за пределами японского рынка – не сообщается.