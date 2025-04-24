Realme GT7 – игровой смартфон с топовым чипом MediaTek и аккумулятором на 7200 мАч от $357

Осенью прошлого года компания Realme выпустила игровой флагманский смартфон GT7 Pro, в феврале этого года упрощенную версию GT 7 Pro Racing Edition, а теперь еще более доступный вариант GT7. Новый смартфон получил свежий процессор и более емкий аккумулятор.

Realme GT7 оборудован 6,8-дюймовым экраном AMOLED (BOE Q10) с разрешением 2800 × 1280 пикселей, частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя 2600 Hz, ШИМ-частотой 4608 Hz и пиковой яркостью 6500 нит. Есть поддержка HDR, Dolby Vision, обеспечивается охват 100% DCI-P3. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В качестве аппаратной платформы выступает 3 нм процессор MediaTek Dimensity 9400+, графика — Immortalis G925 MC12. Доступно до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и до 1 Tb встроенного накопителя UFS 4.0. Система охлаждения с крупнейшей в отрасли испарительной камерой площадью 7700 мм² предотвращает сильный нагрев устройства. Фирменный игровой движок GT 2.0 позволяет получить до 144 fps в 13 популярных играх и поддерживает функцию масштабирования разрешения.

В состав основной камеры вошли датчик на 50 Мп (Sony IMX896, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, угол захвата 84,4 градуса, OIS+EIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (OmniVision OV08D10, 1/4″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов, EIS). Поддерживается запись видео 4К@60/30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Sony IMX480, 1/3″, f/2.4, угол захвата 85 градуса).

Автономность обеспечивает аккумулятор на 7200 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт (до 50% за 19 минут) и обходная зарядка нового поколения. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-порт, линейный вибромотор и стереодинамики. Корпус защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/69. Аппарат работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.0. Габариты и вес: 162,45 х 75,97 х 8,25 мм, 203 гр.

Цены на Realme GT7: 12/256 Gb – $357, 16/256 Gb – $398, 12/512 Gb — $412, 16/512 Gb — $453, 16 Gb/1 Tb— $521. Доступные расцветки корпуса: голубая, черная и белая. Комплект поставки включает зарядное устройство и чехол. Продажи в Китае стартуют 29 апреля, информации о международном релизе пока нет.