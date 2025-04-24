Realme Buds Air7 Pro поддерживают шумоподавление до 53 дБ и режим переводчика

Кроме игрового смартфона GT7, компания Realme выпустила в Китае новые беспроводные флагманские наушники Buds Air7 Pro. Они поддерживают функцию активного шумоподавления (ANC) до 53 дБ и широким диапазоном подавляемых частот до 5000 Hz. Для обеспечения чистого звучания во время звонков используется шесть микрофонов с ИИ-алгоритмами.

Buds Air 7 Pro оснащены системой с двумя драйверами, включающей 11-мм басовый динамик и 6-мм твитер. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 20 Hz до 40 kHz. Наушники поддерживают Hi-Res Audio, LHDC 5.0, LDAC, AAC и SBC. Доступно приложение Realme Link, позволяющее пользователям регулировать параметры эквалайзера, активировать 3D-пространственное звучание или создавать персонализированные звуковые профили. Для игр и просмотра видео есть режим с минимальной задержкой в 45 мс, поддерживается функция подключения к двум устройствам.

Особенностью модели стала функция перевода разговоров в реальном времени с поддержкой 32 языков. С их помощью можно полноценно общаться в путешествиях и во время международных звонков.

Наушники обеспечивают до 12 часов автономной работы (до 6,5 ч с ANC) и до 48 часов с учетом подзарядки от кейса (до 26 часов с ANC). Быстрая 10-минутная зарядка обеспечивает дополнительный час работы, а полная зарядка занимает около двух часов. Корпус наушников защищен от пыли и воды по стандарту IP55. Есть функция быстрой синхронизации с Windows-компьютерами.

Realme Buds Air7 Pro уже доступны в Китае по цене $61. Ожидается, что они также будут выпущены на международный рынок.