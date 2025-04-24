AzInTelecom принимает участие в Конференции космических технологий

ООО «AzInTelecom», функционирующее в составе Азербайджанского Холдинга Транспорта и Коммуникаций (AZCON Holding), принимает участие в Конференции космических технологий («STC-2025»), проходящей в Баку.

На мероприятии, объединяющем евразийские космические организации, национальных спутниковых операторов и представителей отрасли, «AzInTelecom» представляет свои технологические решения на фирменном стенде. Посетителям предоставляется подробная информация о продуктах и услугах компании. Представителям различных организаций, функционирующих в сфере космических технологий, предлагаются облачные технологии и цифровые решения, необходимые для их деятельности. Конференция также открывает широкие возможности для расширения международного сотрудничества.

Двухдневное мероприятие включает содержательные выступления лидеров отрасли, специальные сессии и панельные дискуссии. Участники смогут ознакомиться с передовыми технологиями и тенденциями, формирующими будущее космоса.

Являясь крупнейшим поставщиком облачных услуг в стране, AzInTelecom предоставляет широкий спектр облачных решений более чем для 250 организаций. Компания отвечает за реализацию проекта «Государственное облако» и разработала платформу самообслуживания AzInCloud, предназначенную для физических лиц и малого бизнеса. Помимо этого, под брендом SİMA AzInTelecom предлагает различные решения на базе искусственного интеллекта и биометрических технологий, включая цифровую подпись, идентификацию и авторизацию как для граждан, так и для организаций.