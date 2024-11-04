Представлен игровой флагман Realme GT7 Pro с качественным дисплеем и емким аккумулятором

Компания Realme представила новый игровой флагманский смартфон под названием GT7 Pro. Аппарат получил мощный процессор, аккумулятор большой емкости, а также дисплей от Samsung с продвинутыми спецификациями. Поддерживаются ряд ИИ-функций, полезных для геймеров.

Realme GT7 Pro оборудован 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2780 × 1264 пикселей (450ppi), динамической частотой обновления 1-120 Hz, пиковой яркостью 2000 нит и максимальной 6000 нит. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, DC Dimming, обеспечивается охват 120% DCI-P3. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Gen 2.

В основе смартфона лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite, за графику отвечает ускоритель Adreno 830. Используется двухслойная система охлаждения VC с площадью 11480 мм². Для оптимизации игровой производительности Realme GT7 Pro оснащен обновленным движком GT Performance Engine 2.0, который динамически распознает и настраивает производительность устройства в зависимости от текущего сценария использования. Это позволяет смартфону удерживать стабильные показатели FPS в играх, что актуально для мобильных геймеров. Оперативной памяти LPDDR5X может быть 12 или Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Камера не является главным достоинством Realme GT7 Pro, но она получила достойный уровень для современного флагмана. В тройной блок основной камеры входят датчик на 50 Мп (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.8, 24 мм, угол захвата 84,4 градуса, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, 16 мм, угол захвата 112 градусов) и телеобъектив 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95″, перископ-оптика, f/2.6, 73 мм, угол захвата 32,8 градуса, оптический зум 3х, цифровой зум 6х, OIS). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45, угол захвата 82,3 градуса).

Смартфон поддерживает 4D вибрацию на основе ИИ, что позволяет адаптировать тактильную отдачу к действиям в играх. Пока что доступны настройки вибрации для 20 агентов в игре «Zenless Zone Zero» и для 50 героев в «Honor of Kings». ИИ-система Gaming Assistant 2.0 предназначена для автоматического оповещения о важных игровых событиях, прогнозирования вероятности победы и других аспектов, что может быть полезным инструментом для эффективной командной игры.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 6500 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 120 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и стереодинамики. Корпус защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/69. Аппарат работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.0. Габариты и вес: 162,45 х 76,89 х 8,55 мм, 222,8 гр.

Realme GT7 Pro будет доступен в трех цветах корпуса – белом, титановом и ярко-оранжевом («марсианском»). В Китае продажи начнутся 11 ноября, а предзаказ можно оформить уже сейчас. Глобальный релиз состоится в ближайшее время.

Цены: 12/256 Gb – $521, 16/256 Gb – $549, 12/512 Gb – $564, 16/512 Gb – $606, 16 Gb/1 Tb — $676.