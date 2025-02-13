Realme GT 7 Pro Racing Edition — доступный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite

В Китае сегодня был представлен смартфон Realme GT 7 Pro Racing Edition – это упрощенная версия флагмана Realme GT 7 Pro. Смартфон оснащен плоским 6,78-дюймовым экраном AMOLED LTPO (BOE S2) с разрешением 2780 × 1264 пикселей (450ppi), динамической частотой обновления 1-120 Hz и пиковой яркостью 6000 нит. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, обеспечивается охват 100% DCI-P3. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Realme GT 7 Pro Racing Edition стал самым доступным устройством бренда на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite. Объем оперативной памяти LPDDR5X может быть 12 или Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – 256 или 512 Gb.

В состав основной камеры вошли датчик на 50 Мп (Sony IMX896, 1/1,56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, угол захвата 84,4 градуса, OIS) и широкоугольный модуль 8 Мп (OmniVision OV08D10, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов). Сенсора с телеобъективом, как у модели Realme GT 7 Pro, нет. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (ISOCELL S5K3P9, f/2.45, угол захвата 82,3 градуса).

Автономность так же обеспечивает аккумулятор на 6500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-порт и стереодинамики. Корпус защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/69. Аппарат работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.0. Габариты и вес: 162,45 х 76,89 х 8,55 мм, 218 гр.

Цены на смартфон такие: 12/256 Gb – $425, 16/256 Gb – $485, 12/512 Gb — $500, 16/512 Gb — $550. На выбор доступны две расцветки корпуса: голубая (Нептун) и серая (Титан). Продажи Realme GT 7 Pro Racing Edition в Китае уже стартовали.