Представлены smart-часы Garmin Vivoactive 6 с мониторингом «энергии» пользователя

Ассортимент компании Garmin пополнился новой моделью smart-часов Vivoactive 6. По сравнению с предыдущей моделью Vivoactive 5, представленной в 2023 году, новое устройство получило несколько улучшений, при этом его цена осталась прежней. Часы имеют более яркий дисплей, обновленный интерфейс и расширенный набор инструментов для спортивных тренировок и мониторинга состояния здоровья.

Garmin Vivoactive 6 оборудованы тем же 1,2-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем и алюминиевым корпусом диаметром 42 мм. Более яркая панель обеспечивает лучшую видимость в солнечный день. Время автономной работы тоже осталось прежним: до 11 дней в режиме smart-часов и до 21 часа при использовании GPS.

Часы умеют подсчитывать запас «энергии» пользователя (Body Battery), будить во время фазы быстрого сна в пределах заданного времени, подсчитывать темп бега, длину шага и многое другое. Всего предустановлено более 80 спортивных профилей и управляемых тренировок для разных видов спорта. Пользователи по-прежнему имеют доступ к инструменту Garmin Coach, с помощью которого можно получать детальные рекомендации, включая пошаговые планы тренировок для бега и силовых упражнений. Для людей с ограниченными возможностями, использующих инвалидные коляски, доступны специальные тренировочные режимы.

В течение дня Garmin Vivoactive 6 отслеживают все типичные показатели здоровья: уровень стресса, качество сна, вариабельность сердечного ритма и количество кислорода в крови. Гаджет оснащен чипом NFC, поддерживается воспроизведение музыки без телефона благодаря загрузке контента из Spotify, Amazon Music или Deezer, есть возможность отвечать на сообщения, набирая текст прямо на часах (только в связке с Android-смартфонами).

Garmin Vivoactive 6 поступят в продажу 4 апреля за $299,99. Будут предложены несколько цветовых вариантов с быстросъемными силиконовыми ремешками.