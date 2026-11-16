OPPO Watch 5 — smart-часы с яркостью экрана 1500 нит и защитой IP69

Компания OPPO представила новые smart-часы Watch 5, созданные для повседневного мониторинга здоровья и спортивных тренировок. Новинка получила тонкий прямоугольный корпус толщиной 9,2 мм и весом всего 25 граммов без учета ремешка.

Лицевую панель занимает 1,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 390 × 450 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5, а его пиковая яркость достигает 1500 нит, что гарантирует отличную читаемость информации даже под прямыми солнечными лучами. Программной основой устройства выступает фирменная операционная система ColorOS Watch 17 со встроенным голосовым помощником Xiaobu. Для беспроводного соединения и навигации предусмотрены модуль Bluetooth 5.2, встроенный GPS-приемник и чип NFC, поддерживающий бесконтактную оплату через платежные сервисы AliPay и WeChat Pay.

В плане функциональности для спорта и здоровья OPPO Watch 5 предлагают круглосуточное измерение пульса, уровня насыщения крови кислородом, температуры кожи, а также анализ качества сна и уровня стресса. Любителям активного образа жизни доступно более 100 различных режимов тренировок. Надежность конструкции подтверждается сертификатами защиты от пыли и влаги IP68 и IP69, а водонепроницаемость до 5 АТМ позволяет без опасений использовать гаджет во время плавания в бассейне. За автономность новинки отвечает встроенный аккумулятор емкостью 351 мАч, которого хватает на семь дней работы на одном заряде.

В Китае стоимость OPPO Watch 5 составила $150. Покупателям доступны модели в серебристом и сером корпусах, которые можно дополнить ремешками в пяти различных цветовых вариантах.

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