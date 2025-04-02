Состоялась презентация портативной консоли Nintendo Switch 2

Компания Nintendo провела презентацию Direct, на которой была представлена новая портативная консоль Switch 2. По сравнению с первой версией, LCD-экран в Nintendo Switch 2 стал больше — увеличился с 6,2 до 7,9 дюйма. Разрешение составляет 1080p, есть поддержка 120 Hz и HDR. Толщина корпуса у новой консоли 13,9 мм.

Устройство сможет запускать игры при 120 fps @ 1080p в портативном режиме и до 4K @ 60 fps в режиме док-станции. Объем встроенной памяти составит 256 Gb, поддерживаются карты microSD. Есть два порта USB-C.

У Switch 2 появилась кнопка «С» на правом контроллере Joy-Con. Она предназначена для запуска функции GameChat, которая позволяет игрокам общаться как во время совместной игры, так и находясь в разных играх. При помощи GameChat игроки смогут показывать друг другу происходящее на экране, запуская трансляцию. Для использования функции потребуется подписка на Nintendo Switch Online.

Цена Nintendo Switch 2 составит $450. Продажи консоли начнутся 5 июня 2025 года. Предзаказы откроются 8 апреля.

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Также в паре с консолью можно будет использовать специальную камеру, которая сможет передавать захваченное изображение прямо в кооперативные игры вместо цифровых аватаров. Цен камеры — $65.

Кроме магнитных Joy-Con, которые можно использовать даже как компьютерную мышь, устройство получит Pro Controller в похожем на геймпад Xbox форм-факторе. Он будет оснащен кнопкой «C», задними лепестками и аудиоразъемом.

Цена составит $80.