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2 апреля, 2025
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Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion с изогнутым дисплеем и поддержкой ИИ-функций

Motorola Edge 60 Fusion

Компания Motorola представила новый смартфон средней ценовой категории Edge 60 Fusion. Это первая модель серии Edge 60. Аппарат получил поддержку функций на базе Moto AI, таких как, транскрибирование и обобщение аудио, а также ИИ-генератор изображений Magic Canvas на основе текстовых подсказок.

Motorola Edge 60 Fusion

Цветовые решения разработаны совместно с Pantone Color Institute. Тыльная сторона корпуса частично выполнена из искусственной кожи и текстиля. Смартфон защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/IP69 и был протестирован на соответствие стандарту MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Fusion оснащен изогнутым по краям 6,67-дюймовым дисплеем P-OLED с разрешением 2712 × 1220 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i. Заявлены охват 100% DCI-P3 и поддержка HDR10+. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7300 или 7400 (в зависимости от региона), за графику отвечает ускоритель Mali-G615 MC2. Объем оперативной памяти может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony Lytia 700C, OIS), широкоугольный модуль на 13 Мп, датчик освещенности и светодиодная вспышка. Реализована поддержка инструмента Photo Enhancement Engine, автоматически регулирующего настройки камеры в зависимости от сцены. Поддерживается запись видео 4K на скорости до 30 кадров в секунду. В верхней части дисплея предусмотрено отверстие под 32 Мп фронтальную камеру. Партнерство Motorola с Pantone распространяется и на камеры смартфона — они сертифицированы по стандартам Pantone Validated и Pantone SkinTone Validated.

Емкость аккумулятора зависит от региона: 5500 мА·ч или 5200 мА·ч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка мощностью до 68 Вт. Есть поддержка 5G (SIM+SIM или SIM+eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, порт USB Type-C и стереодинамики с Hi-Res и Dolby Atmos. 3,5 мм разъема для гарнитуры нет. Смартфон работает на базе Android 15 (три года обновлений).

Цены и дата начала продаж Motorola Edge 60 Fusion пока не объявлены.

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