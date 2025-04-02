Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion с изогнутым дисплеем и поддержкой ИИ-функций

Компания Motorola представила новый смартфон средней ценовой категории Edge 60 Fusion. Это первая модель серии Edge 60. Аппарат получил поддержку функций на базе Moto AI, таких как, транскрибирование и обобщение аудио, а также ИИ-генератор изображений Magic Canvas на основе текстовых подсказок.

Цветовые решения разработаны совместно с Pantone Color Institute. Тыльная сторона корпуса частично выполнена из искусственной кожи и текстиля. Смартфон защищен от влаги и пыли по стандартам IP68/IP69 и был протестирован на соответствие стандарту MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Fusion оснащен изогнутым по краям 6,67-дюймовым дисплеем P-OLED с разрешением 2712 × 1220 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i. Заявлены охват 100% DCI-P3 и поддержка HDR10+. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7300 или 7400 (в зависимости от региона), за графику отвечает ускоритель Mali-G615 MC2. Объем оперативной памяти может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony Lytia 700C, OIS), широкоугольный модуль на 13 Мп, датчик освещенности и светодиодная вспышка. Реализована поддержка инструмента Photo Enhancement Engine, автоматически регулирующего настройки камеры в зависимости от сцены. Поддерживается запись видео 4K на скорости до 30 кадров в секунду. В верхней части дисплея предусмотрено отверстие под 32 Мп фронтальную камеру. Партнерство Motorola с Pantone распространяется и на камеры смартфона — они сертифицированы по стандартам Pantone Validated и Pantone SkinTone Validated.

Емкость аккумулятора зависит от региона: 5500 мА·ч или 5200 мА·ч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка мощностью до 68 Вт. Есть поддержка 5G (SIM+SIM или SIM+eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, порт USB Type-C и стереодинамики с Hi-Res и Dolby Atmos. 3,5 мм разъема для гарнитуры нет. Смартфон работает на базе Android 15 (три года обновлений).

Цены и дата начала продаж Motorola Edge 60 Fusion пока не объявлены.