Razer представил новые модели игровых кресел линейки Soma: тактильная вибрация, объемный звук и RGB-подсветка

Компания Razer пополнила линейку иммерсивной периферии, представив два новых игровых кресла — Soma Pro и Soma Sensa HD Haptics. Главная особенность новинок заключается в способности физически реагировать на происходящее на экране, превращая обычный гейминг или просмотр фильмов в полноценный тактильный опыт. При этом флагманская версия погружает пользователя в виртуальные миры сразу через несколько органов чувств.

В основе обеих моделей лежит система Razer Sensa HD Haptics, состоящая из шести независимых вибромоторов. В отличие от стандартной вибрации в геймпадах, эта технология умеет точно передавать не только интенсивность, но и направление, а также расстояние до источника события. Благодаря этому игрок буквально спиной чувствует, с какой стороны прогремел взрыв или просвистела пуля. Если же игра не получила нативную интеграцию от разработчиков, фирменная утилита Razer Synapse в реальном времени конвертирует в тактильные импульсы обычную звуковую дорожку, позволяя креслу работать с любыми тайтлами, кино и музыкой.

Флагманское кресло Soma Pro делает шаг дальше и берет на себя роль полноценной аудиовизуальной станции. В его подголовник встроены беспроводные динамики с поддержкой объемного звучания THX Spatial Audio, которые создают эффект присутствия вокруг игрока. Их можно использовать как самостоятельную акустику или объединить с фронтальными колонками Razer для построения многоканальной сцены. Дополняет картину фирменная подсветка Razer Chroma RGB на 16,8 млн. оттенков, которая способна динамически подстраиваться под события более чем в 300 играх и синхронизироваться с остальной экосистемой бренда.

С точки зрения эргономики новинки построены на прочном стальном каркасе, рассчитанном на долгие игровые сессии. Обе модели получили интегрированную поясничную поддержку, подушку сиденья из двухслойной холодноформованной пены для правильного распределения нагрузки и спинку, откидывающуюся назад на угол до 132°. Старшая версия Soma Pro дополнительно комплектуется 4D-подлокотниками с гибкой настройкой положения, магнитной подушкой под голову с эффектом памяти, алюминиевой крестовиной и продвинутым механизмом качания.

Для быстрого доступа к настройкам на корпусе кресел предусмотрена встроенная панель управления. С ее помощью можно на лету менять профили работы моторов, регулировать силу отклика и переключаться между источниками сигнала — поддерживается как сверхбыстрый радиоканал 2,4 GHz для ПК, так и энергоэффективный Bluetooth LE для смартфонов и планшетов. Поскольку вся электроника работает по беспроводному протоколу передачи данных, для питания вибромоторов, динамиков и подсветки требуется лишь один кабель USB Type-C, который можно подключить к розетке или внешнему аккумулятору.

Обе новинки уже поступили в продажу на американском рынке. Базовая модель Razer Soma Sensa HD Haptics оценена производителем в $569,99, тогда как за топовую версию Razer Soma Pro придется заплатить $999,99.